Premio Daphne Caruana Galizia per stampa libera
Il Premio Daphne Caruana Galizia è un riconoscimento annuale per il giornalismo d’eccellenza che promuove e difende i principi e i valori fondamentali dell’Unione europea, quali dignità umana, libertà, democrazia, uguaglianza, Stato di diritto e diritti umani.
Il Premio – rende noto il Centro Europe Direct Basilicata – è aperto a singoli giornalisti professionisti o a team di giornalisti professionisti di qualsiasi nazionalità.
Le candidature possono essere presentate dagli autori stessi o da organizzazioni e associazioni professionali del settore dei media a loro nome. Le opere presentate devono essere state pubblicate e/o trasmesse da mezzi di comunicazione a stampa, audiovisivi o online con sede in uno dei 27 Stati membri dell’UE tra il 1° settembre 2025 e il 31 luglio 2026.
Il vincitore – prosegue il Cedb – verrà scelto da una giuria indipendente, composta da rappresentanti della stampa e della società civile dei 27 paesi dell’UE e da rappresentanti delle principali associazioni dei giornalisti europee.
La cerimonia di premiazione si terrà, come ogni anno, intorno al 16 ottobre, anniversario dell’omicidio di Daphne Caruana Galizia.
“Il premio, e i 20.000 euro assegnati al vincitore, – sottolinea il Centro Europe Direct Basilicata – dimostrano il forte sostegno del Parlamento al giornalismo investigativo e l’importanza di una stampa libera.
Negli ultimi anni, il Parlamento ha segnalato i tentativi, all’interno e all’esterno dell’UE, di minare il pluralismo dei media. Il Premio Daphne Caruana Galizia per il giornalismo viene assegnato ogni anno intorno al 16 ottobre, data dell’assassinio della giornalista”.
La scadenza per potersi candidare ai concorsi è fissata al 31 luglio 2026. Maggiori informazioni sono disponibili al seguente link: https://daphnejournalismprize.eu/