Noemi chiude i festeggiamenti di San Gerardo a Potenza: dalla Basilicata parte il tour estivo 2026

Sarà Noemi a chiudere, il prossimo 30 maggio, i festeggiamenti in onore di San Gerardo a Potenza. L’artista romana aprirà proprio dal capoluogo lucano il suo nuovo tour estivo, portando in Basilicata uno degli appuntamenti musicali più attesi della stagione.

L’annuncio è stato dato dal sindaco di Potenza, Vincenzo Telesca, e dall’assessore alla Cultura, Roberto Falotico, nel corso di un incontro con i giornalisti.

“Ringraziamo la Regione Basilicata per averci destinato una somma che abbiamo deciso di utilizzare interamente per la chiusura della nostra festa patronale”, ha dichiarato Telesca, sottolineando la soddisfazione “per essere riusciti a portare a Potenza un’artista di livello internazionale che inaugurerà il suo tour proprio nella nostra città, in una data così importante per la comunità potentina”.

Dopo un 2025 ricco di successi, segnato dall’ottimo riscontro del singolo Bianca, da oltre 30 date estive e da un importante tour indoor culminato con il debutto al Palazzo dello Sport di Roma, Noemi ripartirà dunque dalla Basilicata per una nuova tournée che toccherà altre 21 città italiane.

Lo spettacolo si preannuncia completamente rinnovato, pensato per unire eleganza, intensità interpretativa e potenza vocale. Il concerto di Potenza accompagnerà il pubblico in un viaggio attraverso i brani più celebri della carriera dell’artista e le sue produzioni più recenti, in un equilibrio tra emozione e sonorità contemporanee che da sempre caratterizza il suo stile.

La serata del 30 maggio rappresenterà così uno dei momenti centrali delle celebrazioni dedicate al santo patrono, confermando il forte legame tra musica, tradizione e partecipazione popolare nella città di Potenza.