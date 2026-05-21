Milano, travolge due sorelle sulle strisce: una muore, arrestato 39enne positivo ad alcol e droga

Ha investito due sorelle di 75 e 70 anni mentre attraversavano sulle strisce pedonali e poi è fuggito senza fermarsi a prestare soccorso.

È accaduto nella notte in via Carnia, a Milano, dove una delle due donne ha perso la vita, mentre l’altra è ricoverata in gravi condizioni.

L’automobilista, un uomo di 39 anni, si è presentato poco dopo agli agenti della Polizia Locale.

Dai controlli è emerso che guidava in stato di ebbrezza ed è risultato positivo anche al narcotest. Il tasso alcolemico rilevato superava di quattro volte il limite consentito dal Codice della strada.

L’uomo è stato arrestato con le accuse di omicidio stradale e omissione di soccorso, aggravate dallo stato di alterazione dovuto all’assunzione di alcol e sostanze stupefacenti.