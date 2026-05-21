Maxi operazione tra Veneto e Toscana: sgominata banda criminale accusata di rapine e furti

Dalle prime ore della mattinata è scattata una vasta operazione dei Carabinieri del Comando provinciale di Vicenza, impegnati tra il Veneto e la Toscana, in particolare nel territorio vicentino e nella provincia di Pisa.

L’attività investigativa, coordinata dalla Procura della Repubblica di Vicenza, è finalizzata a smantellare un’organizzazione criminale ritenuta responsabile di numerosi episodi di rapine e furti messi a segno in maniera sistematica nel corso del tempo.

Nel corso del blitz è stata eseguita un’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di diversi indagati, accusati a vario titolo di appartenere al gruppo criminale finito al centro dell’inchiesta.

Per l’operazione sono stati impiegati circa cento militari dell’Arma, con il supporto di reparti specializzati, impegnati simultaneamente nelle attività di controllo e nelle esecuzioni dei provvedimenti emessi dall’autorità giudiziaria.

Parallelamente alle misure cautelari, i carabinieri stanno effettuando numerose perquisizioni domiciliari finalizzate al ritrovamento di armi, strumenti utilizzati per i colpi e materiale ritenuto riconducibile alle attività illecite del gruppo.

Gli investigatori mantengono il massimo riserbo sui dettagli dell’indagine, mentre proseguono gli accertamenti per chiarire l’intera rete di contatti e le eventuali responsabilità di altri soggetti coinvolti.