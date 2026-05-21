Foggia, la forza delle donne: 200 studentesse e studenti alle giornate sulla Parità

FOGGIA – Più di 200 studentesse e studenti dell’IPSIA Pacinotti di Foggia, per due giorni, il 18 e il 20 maggio, sono stati protagonisti di un percorso dentro la storia, il presente e il futuro della parità di genere.

Il 18 maggio, attraverso una mostra e una giornata dedicata, hanno conosciuto i volti e le storie delle “21 donne che hanno costruito la democrazia”, le madri costituenti che diedero un contributo fondamentale all’elaborazione della Costituzione della Repubblica Italiana.

Il 20 maggio, in continuità con l’iniziativa precedente, hanno preso parte all’evento intitolato “Parità, una sfida ancora aperta: le donne del sindacato dialogano con le studentesse e gli studenti”.

All’organizzazione delle due giornate hanno collaborato dirigenza, docenza e alunni dell’IPSIA Pacinotti con CGIL Foggia, SPI Cgil, ANPI Capitanata, FLC Cgil, Belle Ciao e il Coordinamento Donne dello SPI Cgil Foggia.

“È un percorso che abbiamo cominciato da alcuni mesi”, spiega Carlo D’Andrea, segretario provinciale SPI Cgil Foggia, “e che lo scorso 19 marzo, in un Teatro del Fuoco gremito, ha vissuto un momento straordinario con l’evento dedicato a Carmela Panico, cerignolana, figura storica del sindacalismo pugliese scomparsa nel luglio 2009, protagonista per decenni delle battaglie per l’emancipazione femminile, la parità salariale e la tutela delle lavoratrici, spesso costrette a conciliare il duro lavoro nei campi con le responsabilità familiari”.

GRANDE PARTECIPAZIONE. La mostra su “Le Madri Costituenti” ha coinvolto oltre 200 studentesse e studenti che hanno visitato l’esposizione con attenzione, curiosità e vivo interesse. Un momento importante di approfondimento storico e civile che ha permesso alle nuove generazioni di conoscere il ruolo fondamentale svolto dalle donne che contribuirono alla nascita della Costituzione italiana e alla costruzione della nostra democrazia.

Durante la visita, i rappresentanti dello SPI CGIL e dell’ANPI di Foggia hanno accompagnato gli studenti in un percorso di riflessione sul valore dell’impegno politico, sociale e culturale delle 21 donne Costituenti, protagoniste di una stagione decisiva della storia italiana.

Attraverso racconti, testimonianze e approfondimenti, è emersa con forza l’attualità dei principi di uguaglianza, libertà e partecipazione che queste donne seppero affermare con coraggio e determinazione.

LA SFIDA DELLA PARITÀ. Si è conclusa il 20 maggio, in continuità con la precedente iniziativa, la seconda giornata dell’itinerario dedicato al tema del divario di genere. Anche in questa giornata, l’aula magna dell’IPSIA Pacinotti di Foggia ha registrato il tutto esaurito.

Un momento di confronto e riflessione che ha coinvolto i ragazzi e le ragazze su temi fondamentali legati ai diritti, alla parità e al ruolo delle donne nella società. Particolarmente significativa è stata la testimonianza di una lavoratrice discriminata e marginalizzata nel proprio contesto lavorativo che, grazie al sostegno e all’intervento del sindacato CGIL, è riuscita a rivendicare i propri diritti e a ottenere giustizia.

Durante la giornata è stato inoltre approfondito il tema dell’effetto Matilde, fenomeno che evidenzia come nella società patriarcale il contributo delle donne venga spesso ignorato o attribuito agli uomini, soprattutto in ambito scientifico, culturale e professionale.

Un’iniziativa importante che ha offerto ai giovani strumenti di conoscenza e consapevolezza per costruire una cultura fondata sul rispetto, sull’uguaglianza e sulla valorizzazione delle differenze.