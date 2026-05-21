Dolomiti Lucane: giornalisti e blogger in tour

Le Dolomiti Lucane diventano il set naturale di un nuovo press e content creator tour dedicato alla scoperta di Castelmezzano e Pietrapertosa, due dei borghi più belli d’Italia, sempre più al centro dell’interesse di chi cerca autenticità, natura, attività all’aria aperta e buona cucina.

L’iniziativa, voluta dai due Comuni e dal Consorzio Volo dell’Angelo, fino al 24 maggio porterà in Basilicata giornalisti, blogger e creator provenienti da diverse parti d’Italia, chiamati a raccontare il territorio attraverso articoli, reel, stories e contenuti social.

“Accogliere a Castelmezzano giornalisti e creator significa creare relazioni, amplificare la notorietà dei nostri paesi e mostrare al pubblico nazionale la nostra bellezza autentica”, dichiara il sindaco Nicola Valluzzi.

“Queste nuove forme di comunicazione permettono a Pietrapertosa di arrivare a pubblici diversi e di raccontare ogni angolo in modo dinamico, diretto e contemporaneo”, ha aggiunto la sindaca, Teresa Colucci.

Il programma alternerà momenti adrenalinici e scoperta lenta dei luoghi: dalla slittovia di Castelmezzano al Volo dell’Angelo, passando per il Sentiero delle Sette Pietre, le fortezze, le chiese storiche e i vicoli in pietra dei due borghi. Prevista anche una tappa a Matera.