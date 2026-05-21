Confindustria, Francesco Somma è vicepresidente nazionale

L’Assemblea di Confindustria che si è svolta questo pomeriggio a Roma ha approvato all’unanimità la nomina di Francesco Somma a Vice Presidente nazionale di Confindustria.

L’Assemblea di Confindustria che si è svolta questo pomeriggio a Roma ha approvato all’unanimità la nomina di Francesco Somma a Vice Presidente nazionale di Confindustria con delega alla Cultura d’Impresa e Certezza del Diritto.

Attuale Presidente di Confindustria Basilicata e Vice Presidente del Consiglio delle Rappresentanze Regionali di Confindustria, Somma vanta un lungo e corposo curriculum associativo che, già nel 2024, lo aveva portato nella squadra del Presidente Emanuele Orsini in qualità di invitato permanente del Consiglio di Presidenza di Confindustria.

Il direttore generale Giuseppe Carriero esprime viva soddisfazione per la prestigiosa nomina: “Si tratta uno straordinario riconoscimento che premia un percorso caratterizzato da competenza, dedizione e costante impegno associativo, che Francesco Somma ha saputo esprimere nel corso degli anni con la sua riconosciuta autorevolezza, equilibrio e spirito di servizio a favore delle imprese e dello sviluppo economico della Basilicata, e nel più vasto sistema confindustriale”.

“Si tratta di un risultato – ha aggiunto Carriero – di grande prestigio per il sistema imprenditoriale lucano e un importante riconoscimento del valore espresso dalla Basilicata all’interno del massimo organismo di rappresentanza dell’industria italiana. L’incarico affidato al Presidente Somma assume un significato particolarmente rilevante sia per il profilo strategico delle deleghe attribuite, sia perché rafforza autorevolmente la presenza della Basilicata nei vertici nazionali. Rappresenta, quindi, un motivo d’orgoglio e un’opportunità importante per l’intero territorio.”.