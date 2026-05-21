Borghetto Santo Spirito, minorenne in manette dopo due violente aggressioni

I militari dell’Arma di Borghetto Santo Spirito, insieme ai colleghi della compagnia Alessandria Cristo, hanno dato esecuzione a un provvedimento restrittivo disposto dal Tribunale per i Minorenni di Genova nei confronti di un 15enne accusato di due gravi episodi avvenuti lo scorso 27 aprile.

Il giovane è stato individuato all’alba nell’abitazione dei familiari, nel territorio alessandrino, dove si era allontanato subito dopo gli eventi contestati. Successivamente è stato accompagnato presso l’istituto penale minorile di Torino.

La misura cautelare è scattata al termine di un’intensa attività investigativa che ha consentito agli inquirenti di ricostruire quanto accaduto nel pomeriggio del 27 aprile a Borghetto Santo Spirito.

Secondo gli accertamenti, il ragazzo avrebbe affrontato e ferito con un’arma da taglio un coetaneo, raggiunto al torace durante un’aggressione in strada. Alla base del gesto ci sarebbero dissapori di natura sentimentale, legati alla relazione intrapresa dalla vittima con l’ex compagna del giovane indagato.

Poco prima dell’accoltellamento, il 15enne avrebbe anche cercato di mettere a segno un colpo in un’edicola della cittadina savonese. Nel corso dell’azione il commerciante sarebbe stato colpito con il coltello e ferito alla testa, alla spalla e all’addome.

Gli investigatori stanno proseguendo gli approfondimenti per chiarire ogni aspetto della vicenda.