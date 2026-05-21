Basilicata Consiglio approva Bilanci di previsione di alcuni enti

Approvati dal Consiglio regionale, nella seduta odierna, i Bilanci di previsione per il triennio finanziario 2026-2028 degli Enti regionali.

L’Assemblea ha approvato, con i voti favorevoli dei consiglieri Aliandro, Casino, Fanelli, Fazzari, Galella, Leone, Morea, Napoli, Picerno, Pittella, Polese e Tataranno il Disegno di legge n. 69/2026 avente ad oggetto “Bilancio di previsione finanziario per il triennio 2026-2028 dell’Agenzia di promozione territoriale (APT)”, di cui alla D.G.R. n. 213 del 7 maggio 2026.

La Giunta regionale è autorizzata a trasferire all’APT i fondi, nell’importo massimo di 2 milioni e 600 mila euro per ciascuno degli esercizi finanziari 2026, 2027 e 2028, iscritti nella Missione 07 – Programma 01 – Titolo 1 del Bilancio di previsione finanziario della Regione Basilicata, per concorrere alle spese di funzionamento dell’Agenzia.

Licenziato poi il Disegno di legge n. 70/2026 avente ad oggetto “Bilancio di previsione finanziario per il triennio 2026-2028 dell’Ente di gestione del Parco naturale di Gallipoli Cognato – Piccole Dolomiti Lucane”, di cui alla D.G.R. n. 228 del 12 maggio 2026.

La Giunta regionale è autorizzata a trasferire all’Ente di gestione del Parco naturale di Gallipoli Cognato –- Piccole Dolomiti Lucane i fondi, nell’importo massimo di 450 mila euro per ciascuno degli esercizi finanziari 2026, 2027 e 2028, già iscritti nella Missione 09 – Programma 05 – Titolo 1 del Bilancio di previsione finanziario della Regione Basilicata, per concorrere alle spese di funzionamento del Parco. Hanno votato sì i consiglieri Aliandro, Casino, Fanelli, Fazzari, Galella, Leone, Morea, Napoli, Picerno, Pittella, Polese, Tataranno.

Approvato anche il Disegno di legge n. 71/2026 avente ad oggetto “Bilancio di previsione finanziario per il triennio 2026-2028 dell’Agenzia regionale per il lavoro e l’apprendimento Basilicata (ARLAB)”, di cui alla D.G.R. n. 229 del 12 maggio 2026.

La Giunta regionale è autorizzata a trasferire all’ARLAB i fondi, nell’importo massimo di 4 milioni di euro per ciascuno degli esercizi finanziari 2026, 2027 e 2028, già iscritti nella Missione 15 – Programma 01 – Titolo 1 del Bilancio di previsione finanziario della Regione Basilicata, per concorrere alle spese di funzionamento dell’Agenzia. A favore del Ddl si sono espressi i consiglieri Aliandro, Casino, Fanelli, Fazzari, Galella, Leone, Morea, Napoli, Picerno, Pittella, Polese, Tataranno, contrario Cifarelli.

Via libera dall’Aula anche al Disegno di legge n. 72/2026 avente ad oggetto “Bilancio di previsione finanziario per il triennio 2026-2028 dell’Ente di gestione del Parco naturale regionale del Vulture”, di cui alla D.G.R. n. 231 del 12 maggio 2026.

La Giunta regionale è autorizzata a trasferire all’Ente di gestione del Parco naturale regionale del Vulture i fondi, nell’importo massimo di 450 mila euro per ciascuno degli esercizi finanziari 2026, 2027 e 2028, già iscritti nella Missione 09 – Programma 05 – Titolo 1 del Bilancio di previsione finanziario della Regione Basilicata, per concorrere alle spese di funzionamento del Parco. Hanno votato sì i consiglieri hanno votato sì i consiglieri Aliandro, Casino, Fanelli, Fazzari, Galella, Leone, Morea, Napoli, Picerno, Pittella, Polese, Tataranno.

I lavori sono proseguiti con l’approvazione a maggioranza del Disegno di legge n. 73/2026 avente ad oggetto “Bilancio di previsione finanziario per il triennio 2026-2028 dell’Ente di governo per i rifiuti e le risorse idriche della Basilicata (EGRIB)”, di cui alla D.G.R. n. 232 del 12 maggio 2026.

La Giunta regionale è autorizzata a trasferire all’EGRIB i fondi, nell’importo massimo di 1 milione di euro per ciascuno degli esercizi finanziari 2026, 2027 e 2028, iscritti nella Missione 09 – Programma 04 – Titolo 1 del Bilancio di previsione finanziario della Regione Basilicata, per concorrere alle spese di funzionamento dell’Ente. Hanno votato a favore i hanno votato sì i consiglieri Aliandro, Casino, Fanelli, Fazzari, Galella, Leone, Morea, Napoli, Picerno, Pittella, Polese, Tataranno, voto contrario di Cifarelli.