Assessore Latronico: il Senisese al centro della nostra agenda

“La salute dei cittadini del Senisese e il rafforzamento della sanità territoriale sono priorità assolute di questo assessorato, guidate da criteri oggettivi di efficienza e capillarità”.

Lo dichiara l’assessore regionale alla Salute, Cosimo Latronico, in merito alla mobilitazione promossa dalle forze di minoranza.

“Comprendiamo il valore della partecipazione democratica, ma è fondamentale ristabilire la realtà dei fatti per non generare ingiustificati allarmismi nella comunità”, spiega Latronico.

“La programmazione sanitaria regionale non penalizza affatto quest’area, ma la dota di una rete di assistenza solida, integrata e perfettamente rispondente ai bisogni della popolazione, così come illustrato ieri nel corso dell’incontro con i sindaci del Distretto 4”.

L’assessore entra nel dettaglio della riorganizzazione territoriale: “Senise, oltre ad essere Punto di Assistenza Territoriale (PAT), ospita una Casa di Comunità Spoke che eroga esattamente gli stessi servizi assistenziali e specialistici previsti per le strutture Hub.

Proprio come per la struttura Hub, la continuità delle cure e la prossimità dei servizi sono totalmente garantite a tutti i cittadini grazie alla presenza medica attiva H24, 7 giorni su 7. A questo si aggiunge la Casa di

Comunità Hub di Sant’Arcangelo, che funge da ulteriore punto di riferimento per l’intero comprensorio”.

“Inoltre – continua Latronico – la difesa e il potenziamento dei servizi territoriali passano inevitabilmente anche attraverso la valorizzazione dell’Ospedale di Chiaromonte con cui è stata recentemente attivata una convenzione con l’Irccs Crob per l’ambulatorio di oncologia. Si tratta di un presidio su cui l’attenzione della Regione resta massima per assicurarne la piena funzionalità”.

Attualmente i servizi sanitari territoriali presenti a Senise comprendono: reumatologia per 5 ore settimanali; fisiatria per 26 ore settimanali; odontoiatria per 6 ore settimanali; ecografia 4 ore settimanali; psichiatria per 4 ore settimanali, alle quali saranno aggiunte altre 10 ore al mese; urologia per 4 ore settimanali, alle quali saranno aggiunte altre 10 ore al mese; neuropsichiatra infantile per 4 ore settimanali; ostetricia ginecologia per 12ore settimanali; oculistica per 6 ore settimanali, alle quali si sono aggiunte altre 19 ore settimanali; psicologia per 24 ore settimanali, alle quali si aggiungeranno altre 16 ore al mese; endocrinologia/diabetologia per 5 ore settimanali alle quali si aggiungeranno dal 1 giugno prossimo altre 25 ore settimanali di diabetologia. In più, ci saranno ore settimanali di cardiologia e pneumologia.

A questi si sommano i servizi consueti come: i prelievi per analisi, il Consultorio familiare, i servizi di veterinaria, igiene pubblica, vaccinazioni, guardia medica e 118.

“Il nostro obiettivo coincide con quello dei cittadini: una sanità efficiente, vicina alle persone e senza sprechi.

Il confronto con i territori e con tutte le forze politiche e sociali resta aperto, purché sia basato su dati reali e sulla volontà costruttiva di migliorare insieme i servizi” conclude l’assessore.