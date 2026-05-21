A Francavilla in Sinni evento finale “Città Invisibili”

Dopodomani, venerdì 22 maggio 2026, dalle ore 15:00 alle ore 17:00, presso il Cinema Multisala Columbia di Francavilla in Sinni (PZ), si terrà l’evento finale con la proiezione della web serie realizzata dagli studenti dall’istituto scolastico Sinisgalli di Senise nel progetto “Città Invisibili – Visioni dalle Aree Interne”, un percorso educativo e laboratoriale dedicato alla narrazione audiovisiva delle aree interne attraverso lo sguardo e la creatività delle nuove generazioni.

“Il progetto – rende noto il Centro Europe Direct Basilicata – è stato promosso dall’ISIS ‘Leonardo Sinisgalli’ in collaborazione con l’associazione Youth Europe Service, la società Parerga S.r.l., e l’associazione di promozione sociale ‘La Scuola della Montagna’, tutti partner fondamentali per lo sviluppo dell’intera iniziativa in quanto hanno contribuito alla progettazione e realizzazione delle attività formative, culturali e audiovisive del percorso, curando, inoltre, le azioni di comunicazione, disseminazione e valutazione delle attività progettuali.

L’iniziativa rappresenta il momento conclusivo di un intenso percorso formativo che ha coinvolto studenti, docenti ed esperti del settore cinematografico e audiovisivo nella realizzazione di una web serie documentaria dedicata ai temi delle aree interne: diritto a restare, scuola, servizi, cultura, lavoro, paesaggio, partecipazione e identità territoriale”.

Durante l’evento – sottolinea il Cedb – saranno presentati i risultati del progetto, le metodologie didattiche adottate e le competenze sviluppate dagli studenti nel corso dei laboratori di scrittura, ripresa e montaggio audiovisivo.

Il programma prevede i saluti istituzionali della Dirigente Scolastica Prof.ssa Rosa Schettini e gli interventi dei relatori e docenti coinvolti nel percorso, ossia Luigi Vitelli (docente del modulo “Aree interne e narrazione territoriale”), Danilo Acinapura (docente del modulo “Teoria e tecnica dell’audiovisivo”), Angela Pietrafesa (docente del modulo “Casi studio e pratiche territoriali”), Giuseppe Amalfi (responsabile produzione e riprese della web serie) ed Antonino Imbesi (docente del modulo “Opportunità europee”, nonché direttore del centro Europe Direct Basilicata che parlerà dell’importanza della Unione Europea e delle sue istituzioni).

È inoltre previsto un momento di restituzione dell’esperienza laboratoriale direttamente da parte degli studenti partecipanti durante cui è prevista la proiezione ufficiale della web serie “Città Invisibili – Visioni dalle Aree Interne”, realizzata proprio dagli allievi del “Sinisgalli” dopo aver seguito l’intero percorso di formazione pratica sul linguaggio cinematografico e audiovisivo.

“L’evento finale rappresenterà, quindi, – conclude il Centro Europe Direct Basilicata – un’occasione unica e fondamentale di incontro e confronto tra scuola, territorio e comunità locale e permetterà di valorizzare il cinema come strumento educativo, culturale ma anche espediente di partecipazione attiva capace di raccontare le sfide e le opportunità delle aree interne contemporanee”.