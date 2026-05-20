Umbria Jazz, Laurie Anderson unica data italiana a Perugia con i Sexmob

Sarà Laurie Anderson una delle grandi protagoniste della prossima edizione di Umbria Jazz.

L’artista americana salirà sul palco dell’Arena Santa Giuliana di Perugia il 7 luglio per quella che sarà l’unica esibizione in Italia del tour realizzato insieme ai Sexmob.

Da sempre considerata una delle personalità più autorevoli della sperimentazione artistica internazionale, Laurie Anderson ha costruito negli anni una carriera capace di intrecciare musica, arti visive, teatro, cinema, danza e nuove tecnologie.

Il suo stile inconfondibile unisce sonorità elettroniche, minimalismo, jazz contemporaneo e ricerca multimediale, dando vita a performance innovative e fuori dagli schemi tradizionali.

Accanto a lei ci saranno i Sexmob, storica formazione della scena underground newyorkese, conosciuta per la capacità di fondere improvvisazione jazz e contaminazioni avant-garde.

La collaborazione tra Anderson e la band ha recentemente dato vita al nuovo progetto discografico Let X=X, pubblicato dalla storica etichetta Nonesuch Records.

Il lavoro discografico raccoglie registrazioni dal vivo effettuate durante il tour del 2023 e comprende 23 tracce distribuite tra un triplo vinile e un doppio CD. Nel disco trovano spazio nuove reinterpretazioni dei brani più celebri dell’artista, insieme a una personale rilettura di Junior Dad, celebre collaborazione tra Lou Reed e Metallica.

Per Umbria Jazz, Laurie Anderson rappresenta da decenni un simbolo di libertà creativa e sperimentazione artistica, capace di superare i confini tra discipline e linguaggi differenti. Un percorso iniziato negli anni Ottanta e consacrato dal successo internazionale del brano O Superman, che trasformò l’artista in un fenomeno globale.

Negli ultimi anni Anderson ha ricevuto importanti riconoscimenti internazionali. Nel 2024 le è stata assegnata la Stephen Hawking Medal for Science Communication insieme al regista Christopher Nolan e al divulgatore scientifico David Attenborough.

Nello stesso anno le è stato inoltre conferito il Grammy alla carriera, mentre l’Unione Astronomica Internazionale ha dedicato al suo nome l’asteroide 270588 Laurie Anderson.