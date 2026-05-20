Ritorna il Bioblitz nel Parco del Pollino

L’evento, promosso nell’ambito del progetto I’mPollino, rappresenta un’importante occasione di citizen science: per 24 ore i partecipanti saranno chiamati a osservare, fotografare e identificare specie animali e vegetali presenti nell’area protetta, contribuendo concretamente alla conoscenza scientifica del territorio.

Il programma prenderà il via mercoledì 27 maggio con ritrovo presso la sede del Parco a Rotonda e attività a Piano Pedarreto, dove naturalisti ed esperti accompagneranno i partecipanti lungo un percorso di esplorazione dedicato alla flora e alla fauna del Pollino.

In serata spazio anche alla biodiversità notturna, con una speciale sessione di osservazione dei lepidotteri e delle specie attive dopo il tramonto.

Le attività proseguiranno giovedì 28 maggio a Campotenese, presso La Catasta, con escursioni e monitoraggi in Contrada Povella, sempre guidati dagli esperti del progetto I’mPollino.

“Il Bioblitz rappresenta uno straordinario momento di partecipazione e conoscenza condivisa – dichiara il Commissario del Parco Nazionale del Pollino, Luigi Lirangi – perché consente a cittadini, giovani e famiglie di vivere il Parco in maniera autentica, trasformandosi per un giorno in osservatori e custodi della natura.

Il Pollino è uno dei territori più ricchi di biodiversità d’Europa e iniziative come questa rafforzano la consapevolezza che la tutela dell’ambiente passa prima di tutto dalla conoscenza.

Coinvolgere le comunità e le nuove generazioni significa costruire una cultura della sostenibilità capace di guardare al futuro con responsabilità e rispetto per il patrimonio naturale che abbiamo il dovere di preservare”.

Il Bioblitz si conferma così non soltanto un’esperienza scientifica e divulgativa, ma anche un invito a rallentare il passo e osservare da vicino la straordinaria rete di vita che rende il Pollino un luogo unico nel panorama naturalistico europeo.