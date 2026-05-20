Jovanotti e Alfa insieme nel nuovo singolo “Buon Vento”: il brano esce il 22 maggio

Jovanotti e Alfa uniscono le loro voci nel nuovo singolo Buon Vento, in uscita il 22 maggio per Island Records. Una collaborazione che profuma d’estate, viaggio e libertà, nata dall’incontro tra due generazioni musicali differenti ma accomunate dalla stessa voglia di sperimentare.

Prodotto da Celo e Federico Nardelli, il brano si presenta come una canzone energica e solare, caratterizzata da sonorità ritmate e atmosfere leggere. “Buon Vento” racconta partenze, cambiamenti e nuovi percorsi, trasformando il mare e il viaggio in metafore della vita e della crescita personale.

L’idea del pezzo è nata in modo spontaneo. Jovanotti ha inviato ad Alfa un primo provino chiedendogli di aggiungere il suo contributo creativo. Successivamente i due artisti si sono incontrati a Cortona, dove il brano ha preso forma definitiva grazie all’unione delle loro sensibilità artistiche: da una parte la scrittura libera e visionaria di Jovanotti, dall’altra quella più emotiva e vicina alla nuova generazione di Alfa.

Alfa ha raccontato come il brano sia profondamente legato all’immaginario della sua terra d’origine, la Liguria: “Dentro questa canzone ci sono il mare, il porto, le partenze e quell’atmosfera sospesa tipica delle città di costa. Lorenzo rappresenta il capitano esperto che ha già attraversato molte tempeste, mentre io sono ancora all’inizio del viaggio. Ma davanti al mare ci sentiamo uguali, con la stessa voglia di scoprire e partire”.

Anche Jovanotti ha sottolineato il valore dell’incontro artistico e delle nuove modalità di collaborazione nate nell’era digitale. Il cantautore ha spiegato di aver scoperto Alfa anni fa attraverso i social network, colpito dalla sua spontaneità e dalla forte passione per la musica.

“Oggi fare musica insieme è molto più immediato rispetto al passato. All’inizio questo cambiamento mi disorientava, poi ho imparato ad apprezzarlo perché permette di condividere idee, energie e creatività”, ha dichiarato l’artista.

Con “Buon Vento”, Jovanotti e Alfa propongono così un brano che guarda all’estate come simbolo di rinascita, leggerezza e desiderio di libertà, accompagnando l’ascoltatore in un viaggio fatto di emozioni, mare e nuovi orizzonti.