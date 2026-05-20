Gezziamoci: giovedì 21 maggio l’ultimo di tre incontri sulla storia della musica afroamericana con Pasquale Mega

Il pianista e compositore Pasquale Mega conclude a Palazzo Lanfranchi il suo racconto multimediale sul tema “Afroamericani. Storie di soprusi, rivolte e musica”

Tutto il nero dell’America. Il nero che c’era e il nero che c’è. Il nero di una storia leggendaria e il nero di una storia nefasta.

Il nero inteso come il popolo e la musica afroamericani. Ma anche il nero inteso come episodi orribili, segnati da una matrice razzista, che rappresentano una vergogna per l’umanità.

Pasquale Mega, pianista e compositore materano, concluderà il suo racconto multimediale parlandone a Matera, giovedì 21 maggio, alle 17, nell’ultimo di tre incontri sul tema “Afroamericani. Storie di soprusi, rivolte e musica”.

Il progetto culturale inaugura i Laboratori del Gezziamoci 2026, il Festival Jazz della Basilicata, alla sua 39ª edizione, organizzato dall’Onyx Jazz Club. Sede dell’appuntamento, il decimo della rassegna, sarà ancora una volta la sala conferenze del Museo nazionale di Palazzo Lanfranchi, in piazzetta Pascoli 1. Ingresso libero.

Alternando video, audio e immagini, Mega sfoglierà i capitoli più recenti di questo racconto che inizia dal lavoro in schiavitù nei campi di cotone, mais e tabacco di africani deportati in America e si conclude quasi al limite dei nostri giorni, ovvero all’assassinio di George Floyd, morto in ospedale il 25 maggio 2020 a causa delle violenze commesse ai suoi danni da agenti di polizia nelle strade di Minneapolis.uno dei pochissimi episodi per i quali la giustizia ha fatto il suo corso e non ci sono state impunità a favore di bianchi.

La musica afroamericana naturalmente sarà la grande protagonista di questa trama attraverso i ritratti di alcuni tra i più grandi musicisti d’Oltreoceano, da Joan Baez, cantautrice diventata una icona del pacifismo e delle lotte per i diritti civili, a Nina Simone, altra artista di prima grandezza oltre che attivista per i diritti civili, da Sam Cookie, uno dei padri del soul, a James Brown, un’altra leggenda della musica nera e modello per tanti successori, fra cui Prince e Michael Jackson, per citare i più celebri.

Non mancherà la rievocazione della marcia pacifica da Selma a Montgomery che nel 1965 vide protagonista Martin Luther King per rivendicare il diritto di voto degli afroamericani, al quale è ispirato anche un film memorabile diretto da Ava DuVernay nel 2014.

Nelle cronache che completano la ricostruzione proposta da Mega ampio spazio sarà dedicato ad assassini che hanno macchiato di sangue e disonore la storia americana denunciando i costanti rigurgiti di sentimenti razzisti e le pericolose regressioni nella convivenza tra bianchi e neri.

I delitti sono quelli che costarono la vita ad Arthur McDuffie, Rodney King, James Bird jr., Trayon Martin, Michael Brown, Freddie Gray e, come anticipato, George Floyd.