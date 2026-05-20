Dissesto idrogeologico, Soggetto Attuatore Blasi a Episcopia

l Soggetto Attuatore Delegato per il Contrasto al Dissesto Idrogeologico, avv. Gianmarco Blasi, ha fatto visita oggi al Comune di Episcopia per un incontro istituzionale con il Sindaco Egidio Vecchione, nell’ambito delle attività di ascolto e confronto con i territori interessati dagli interventi della struttura commissariale.

L’incontro ha rappresentato un momento importante di dialogo diretto con l’amministrazione comunale, finalizzato ad accogliere le istanze e le esigenze della comunità locale, rafforzando il rapporto di collaborazione tra il territorio e la struttura commissariale.

Nel corso della visita, il Sindaco Vecchione ha illustrato le principali criticità e priorità del Comune, evidenziando la necessità di mantenere alta l’attenzione sugli interventi strategici per la comunità.

Il soggetto attuatore Blasi ha ribadito l’impegno a garantire una costante interlocuzione con gli Enti locali, nella convinzione che la vicinanza istituzionale e il confronto continuo siano strumenti fondamentali per accelerare i processi e dare risposte concrete ai cittadini.

“La presenza sui territori – ha dichiarato Blasi – rappresenta un elemento essenziale del nostro lavoro. Ascoltare direttamente gli amministratori locali significa comprendere meglio le esigenze delle comunità e accorciare le distanze tra i cittadini e la struttura commissariale”.

La visita ad Episcopia si inserisce in un più ampio percorso di incontri istituzionali volto a consolidare il dialogo con le amministrazioni locali e a favorire una collaborazione sempre più efficace e condivisa.