Basilicata al centro del turismo rurale Euro-Med

Basilicata protagonista del turismo rurale euro-mediterraneo: il 21 maggio doppio appuntamento con il progetto CLUSTERATLAS4MED presso i GAL La Cittadella del Sapere e START 2020 per concludere gli incontri di informazione, sensibilizzazione e confronto con i territori.

Trasformare le aree rurali della Basilicata in spazi attrattivi capaci di creare valore economico, sociale e culturale, attraverso il primo cluster trans-mediterraneo dedicato alla promozione del turismo rurale sostenibile: Il progetto CLUSTERATLAS4MED, finanziato dal Programma europeo Interreg NEXT MED e sostenuto strategicamente dalla Regione Basilicata, raddoppia i suoi sforzi di animazione territoriale nella giornata di giovedì 21 maggio 2026, coinvolgendo le aree del Lagonegrese-Pollino e del Metapontino per concludere le attività di informazione, condivisione e confronto sui territori lucani.

La giornata inizierà a Lauria, dalle 10:00 alle 12:00, nella sede del GAL La Cittadella del Sapere di Contrada Piano Cataldo, per poi proseguire nel pomeriggio, dalle 16:00 alle 18:00, a Metaponto nel Polo ALSIA di Pantanello, ospite del GAL START 2020. Entrambi gli incontri mirano a sensibilizzare le piccole e medie imprese lucane e a rafforzarne la competitività, avviando un percorso condiviso con stakeholder pubblici e privati per la costruzione di un’offerta turistica rurale sostenibile.

I lavori saranno aperti dai saluti istituzionali dei rispettivi presidenti: Franco Muscolino per il GAL La Cittadella del Sapere e Angelo Zizzamia per il GAL START 2020. In entrambi i contesti, Paolo De Nictolis dell’Ufficio Autorità di Gestione CSR Basilicata relazionerà sul ruolo del turismo per lo sviluppo rurale regionale.

La presentazione tecnica del progetto, con un focus sulle opportunità per le PMI, sarà curata da Giovanni Scaramuzzo, Project Manager di EXO (capofila del progetto), mentre Fausto Villani, Presidente di EXO, illustrerà il passaggio strategico “Dal Meta-Cluster trans-mediterraneo al cluster lucano”.

Ciascun incontro si concluderà con una sessione di dibattito aperto, moderata da Francesco Cisternino (EXO), dal titolo “Attivare il territorio: bisogni e sfide per costruire un’offerta turistica rurale sostenibile in Basilicata”, pensata come leva per programmare e promuovere attivamente l’offerta locale.

CLUSTERATLAS4MED punta ad inserire stabilmente il territorio lucano al centro di una rete euro-mediterranea che coinvolge, oltre all’Italia, Malta, Spagna, Grecia, Egitto, Tunisia e Turchia.