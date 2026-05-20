ASM Matera: il 15° Congresso Regionale ARCA Basilicata dedicato all’innovazione in cardiologia

L’Azienda Sanitaria Locale di Matera patrocina il “15° Congresso Regionale ARCA Basilicata – Il punto su…”, in programma il 22 e 23 maggio 2026 presso la Sala Conferenze della Casa delle Tecnologie Emergenti di Matera.

L’importante appuntamento scientifico, promosso da ARCA Basilicata e coordinato dal responsabile scientifico Antonio Giovanni Cardinale, riunirà specialisti provenienti da tutta la regione e da numerosi centri italiani per un confronto multidisciplinare sulle più recenti innovazioni in ambito cardiovascolare.

Il congresso affronterà temi di grande attualità sanitaria, dalle patologie acute e croniche cardiovascolari ai nuovi modelli organizzativi dell’assistenza territoriale, con approfondimenti dedicati alla telemedicina, all’intelligenza artificiale applicata alla medicina e ai più moderni approcci terapeutici.

Nel corso della due giorni sarà inoltre presentato il PDTA- Percorso diagnostico terapeutico e assistenziale dell’ASM Matera sullo scompenso cardiaco, in una tavola rotonda che vedrà la partecipazione di professionisti dell’Azienda Sanitaria materana.

“Il patrocinio dell’ASM Matera a questo prestigioso congresso regionale – dichiara il Direttore Generale Maurizio Friolo – conferma l’impegno dell’Azienda nel sostenere occasioni di aggiornamento scientifico e confronto professionale di alto livello.

La cardiologia rappresenta oggi uno degli ambiti strategici della sanità pubblica e il dialogo tra ospedale, territorio e innovazione tecnologica è fondamentale per migliorare la presa in carico dei pazienti e la qualità dell’assistenza. Eventi come questo contribuiscono a rafforzare la rete professionale e a valorizzare le competenze presenti sul nostro territorio”.

Il congresso, accreditato ECM, è rivolto a medici chirurghi specialisti di tutte le discipline e prevede la partecipazione di numerosi relatori ed esperti del settore cardiovascolare provenienti da Basilicata, Puglia e altre regioni italiane.

“La presentazione del nuovo PDTA sullo scompenso cardiaco dell’ASM – dichiara l’assessore alla Salute, Politiche della Persona e Pnrr, Cosimo Latronico – dimostra che la Basilicata sta investendo concretamente nella costruzione di una rete assistenziale solida ed efficiente.

Il nostro obiettivo prioritario è garantire una reale continuità terapeutica tra le strutture ospedaliere e la medicina del territorio, mettendo al centro la persona e riducendo i tempi di presa in carico dei pazienti affetti da patologie croniche”.