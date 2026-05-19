Sanità territoriale, Pittella: confronto con Sindaci essenziale
Il Presidente del Consiglio: La Basilicata ha bisogno di programmazione e di rispondere ai bisogni di salute dei cittadini, superando anche le difficoltà registrate negli ultimi tempi
“Il metodo inaugurato oggi, attraverso il confronto diretto con i sindaci dei territori interessati dalla riorganizzazione della sanità territoriale, è da salutare con favore.
Bene ha fatto il Presidente Bardi ad avviare un percorso di socializzazione che oltre a rispondere alle reali esigenze delle nostre comunità, risponde ai legittimi allarmi e timori dei cittadini”.
Lo dichiara Marcello Pittella, presidente del Consiglio regionale, commentando l’incontro tra Regione, Asp e sindaci dell’area Marmo Platano Melandro.
Per Pittella “i sindaci rappresentano un presidio istituzionale fondamentale per i territori e il loro coinvolgimento non può essere considerato un passaggio formale, ma deve diventare un metodo stabile di condivisione delle scelte”.
Secondo il presidente del Consiglio regionale “l’incontro odierno deve essere metodo per un cambio di passo anche in vista della riforma sanitaria regionale, non più rinviabile”.
“La Basilicata – aggiunge – ha bisogno di programmazione e di rispondere ai bisogni di salute dei cittadini, superando anche le difficoltà registrate negli ultimi tempi”.
“La condivisione – conclude Pittella – deve tradursi in un percorso concreto orientato a obiettivi chiari: migliorare l’efficacia dei servizi e garantire maggiore prossimità e qualità dell’assistenza sanitaria sui territori”.