Pricò – Il Cinema è Giovane, venerdì l’evento finale al Savoia

Dopo otto intensi mesi di attività, arriva l’atto finale di “Pricò – Il Cinema è Giovane”, la sezione dedicata alle scuole del festival Vicoli Corti – Cinema di Periferia prodotto da Il Serraglio APS.

Venerdì 22 maggio, alle 9.30, al Savoia Cityplex si terrà l’evento conclusivo della terza edizione del progetto, con la presentazione al pubblico delle opere audiovisive realizzate dagli studenti, esito finale dei laboratori e delle masterclass sui mestieri del cinema.

Inoltre avrà luogo la proiezione di “Mr Nobody Against Putin” dei registi David Borenstein e Pavel Talankin, film vincitore del Premio Oscar 2026 come miglior documentario, che verrà introdotto da Marco Mingolla per ZaLab e vedrà un dibattito post proiezione curato dal critico Davide Di Giorgio.

Sarà quindi l’occasione per vedere sul grande schermo il cortometraggio “Aspettami qui”, girato nei mesi scorsi tra il quartiere Tamburi e Porta Napoli dalla 4a M del liceo artistico “V. Calò” (sede di Taranto) con la piccola protagonista Gaia Granio, alunna dell’istituto comprensivo “Vico – De Carolis”.

Il lavoro ha visto la supervisione dei tutor e formatori Saverio Cappiello (regia e sceneggiatura), Mario Bucci (fotografia), Maria Martinese (costumi), Debora Boccuni (acting coaching), Marco Gernone (montaggio e post produzione), Gaspare Sammartano (suono). Il corto è stato realizzato con il supporto dell’Ufficio Cinema del Comune di Taranto.

L’altra opera in proiezione venerdì mattina sarà lo spot “Manifestare è un diritto, non un rischio”, realizzato dalla 4a C del liceo artistico “V. Calò” (sede di Grottaglie), che rappresenta il prodotto finale del laboratorio sulla comunicazione dei diritti umani, realizzato in collaborazione con Amnesty International Italia.

Questo laboratorio ha visto la partecipazione degli esperti Ivan Saudelli (regia), Simone Lacorte (fotografia), Roberta Bria (scenografia) e Alex Palmieri (suono).

Entrambi i lavori realizzati dagli studenti verranno nuovamente presentati in estate, durante la XXI edizione di Vicoli Corti e parteciperanno ai principali festival nazionali dedicati ai lavori studenteschi.

In questa terza edizione “Pricò – Il Cinema è Giovane” è cresciuto tanto e lo testimoniano i numeri. Basti pensare che sono 13 le scuole coinvolte, per un totale di 24 plessi scolastici di ogni ordine e grado di Taranto e provincia, più di 2.000 studenti e circa 200 docenti.

La proposta è stata varia e altamente qualificata: masterclass sui mestieri del cinema, laboratori di realizzazione di opere audiovisive, formazione docenti, partecipazione degli studenti a tre festival come giurati, cineforum per le scuole di ogni ordine e grado, produzione di opere audiovisive, potenziamento del Piccolo Cinema Pricò (la sala di comunità creata l’anno scorso a Massafra).

Una novità di questa edizione che ha avuto un grande riscontro, sia tra gli alunni sia tra i docenti, è stato il laboratorio di cinema e competenze emotive e affettive, a cura dalla psicoterapeuta Mary Fontanella.

Altro momento centrale è stato il Premio Pricò, alla terza edizione, che ha ospitato anche quest’anno l’unica tappa pugliese di Giffoni School Experience, con quattro giornate di festival dedicato esclusivamente alle scuole, al TaTà di Taranto.

L’entusiasmo per la riuscita di “Pricò – Il Cinema è Giovane” è tutto nelle parole della responsabile scientifica Sonia Del Prete e del responsabile di progetto Vincenzo Madaro: «Questa terza edizione si chiude confermando un impatto in costante crescita.

Per gli studenti degli istituti a indirizzo audiovisivo il progetto è diventato un punto di riferimento essenziale per l’orientamento professionale e la crescita personale, ma a colpirci di più è stato l’entusiasmo travolgente di docenti e alunni di tutte le scuole coinvolte nei laboratori e nei cineforum.

Il successo più grande è legato al laboratorio sul linguaggio cinematografico e le competenze emotive. Era una novità e si è rivelato un percorso così efficace e profondo che gli stessi studenti ci hanno chiesto di continuare le attività anche dopo la fine del progetto. Segno tangibile che il cinema sa essere, prima di tutto, uno straordinario strumento di formazione, crescita personale ed empatia.»

“Pricò – Il Cinema è Giovane” è un’iniziativa realizzata nell’ambito del Piano Nazionale Cinema e Immagini per la Scuola promosso da MiC e MiM. Sono stati partner Intervallo Film, Brigadoon, WeShort, REC, Ammostro, Crest e Teatro delle Forche. Hanno patrocinato la terza edizione il Comune di Taranto, il Comune di Massafra e la Provincia di Taranto.