Letteratura, teatro e archeologia al Museo della Siritide

Il 22 maggio il Museo Archeologico Nazionale della Siritide di Policoro ospita la presentazione del romanzo “Federico II. Il portale dei morti” di Luigi Crimaco: un appuntamento che intreccia letteratura, archeologia e suggestioni medievali in una cornice unica.

Dopo la presentazione del libro con reading teatrale e dialoghi con ospiti del mondo della cultura e della ricerca, prevista alle 19, a seguire, alle ore 20.45, “Naus – Corpi Erranti”, spettacolo teatrale della Compagnia Di Macco presso la “Rovina Inversa” del Parco Archeologico Siris-Herakleia.

Per agevolare il percorso all’interno del sito, si consiglia di munirsi di torcia. La partecipazione alle attività è inclusa nel costo del biglietto fatte salve le gratuità di legge. L’iniziativa rientra nel piano di valorizzazione “Tesori Lucani” ed è organizzata con la collaborazione di Enotria Felix e Pro Loco Pisticci.