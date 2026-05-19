La Basilicata celebra la Giornata Mondiale della Biodiversità con un grande evento dedicato alla tutela ambientale, alla pianificazione sostenibile e alla valorizzazione del patrimonio naturalistico regionale.

Venerdì 22 maggio, presso il Polo Bibliotecario di Potenza, si terrà il convegno ‘La Basilicata scrigno di biodiversità tra tutela e pianificazione’, promosso nell’ambito delle iniziative di Ambiente Basilicata e del Programma Operativo Complementare Basilicata.

Una giornata di approfondimento scientifico e istituzionale che vedrà confrontarsi esperti universitari, dirigenti regionali, rappresentanti dei parchi lucani e operatori del settore ambientale per riflettere sul ruolo strategico della biodiversità nella costruzione di modelli di sviluppo sostenibili e nella difesa degli ecosistemi.

Ad aprire i lavori saranno i saluti istituzionali del presidente della Regione Basilicata Vito Bardi, seguiti dalla proiezione del documentario naturalistico dedicato al Sic – Zps ‘Gole del Platano’, curato da Carmine Lisandro.

La prima sessione, dal titolo ‘La biodiversità: un valore da tutelare’, vedrà gli interventi di docenti e ricercatori universitari provenienti da diverse realtà accademiche italiane. Al centro del confronto i temi della biodiversità vegetale, marina e forestale, dei licheni, dei servizi ecosistemici e della tutela delle specie vulnerabili presenti sul territorio lucano.

Seguirà una seconda sessione dedicata all’attuazione in Basilicata della Strategia nazionale sulla Biodiversità, con focus sulle aree protette, sulla rete ecologica regionale, sugli habitat Natura 2000 e sulle azioni di contenimento delle specie aliene invasive. Interverranno, tra gli altri, il direttore generale dell’Ambiente ed Energia Canio Santarsiero e gli esperti dei vari settori regionali Mariella Ranieri, Vito Orlando, Biagio Sampogna e Gino Panzardi.

Degna di nota anche la tavola rotonda dedicata ai parchi lucani, che vedrà la partecipazione dei rappresentanti del Parco Nazionale del Pollino, del Parco Nazionale dell’Appennino Lucano Val d’Agri Lagonegrese, del Parco Regionale Gallipoli Cognato Piccole Dolomiti Lucane, del Parco Regionale del Vulture e del Parco della Murgia Materana.

Le conclusioni saranno affidate all’assessore regionale all’Ambiente e alla Transizione energetica Laura Mongiello, da tempo impegnata nel rilancio delle politiche ambientali regionali e nella valorizzazione delle infrastrutture verdi e blu della Basilicata.

L’appuntamento si propone come un momento di confronto strategico sul futuro ambientale della regione, in un territorio che custodisce un patrimonio naturalistico unico e sempre più centrale nelle politiche di sostenibilità, tutela del paesaggio e resilienza climatica.