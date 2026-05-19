Antonello Di Gennaro: fotografia tra memoria e contemporaneità 25 maggio conferenza stampa
Si terrà lunedì 25 maggio 2026 alle ore 10.00, presso la Sala Nelson Mandela del Comune di Matera, la conferenza stampa di presentazione dell’artist talk di Antonello Di Gennaro, dal titolo “Dalla cartapesta devozionale al medium contemporaneo.
La fotografia come archivio di memoria e visione”, in programma alla Fotogalerie Wien sabato 30 maggio 2026.
Il progetto si inserisce nel più ampio percorso di ricerca artistica del fotografo, attivo da oltre trent’anni in una dimensione internazionale che attraversa contesti espositivi, istituzionali e culturali differenti, costruendo un linguaggio visivo capace di dialogare con pubblici e territori eterogenei.
L’iniziativa nasce all’interno di una rete di collaborazioni internazionali che coinvolge il Filmmuseum, istituzione cinematografica austriaca, la Fotogalerie Wien, centro dedicato alla promozione della fotografia artistica e dei nuovi media, l’Istituto Italiano di Cultura di Vienna e il MIP – Matera International Photography.
Si configura così un asse di cooperazione culturale tra Italia e Austria, orientato allo sviluppo e alla diffusione delle pratiche contemporanee della fotografia in una prospettiva transnazionale.
Nel corso dell’incontro verranno illustrati i contenuti, gli obiettivi e le ricadute del progetto, alla presenza di rappresentanti istituzionali e dei principali attori coinvolti.
Interverranno:
Antonio Nicoletti | Sindaco di Matera
Simona Orsi | Assessore alla Cultura
Rita Orlando | Direttrice generale Fondazione Matera Basilicata 2019
Antonello Di Gennaro | Autore e fotografo professionista
Carla Cantore | Curatrice del volume, docente e Presidente del MIP
Fiorella Fiore | Storica dell’arte con PhD in Storia dell’Arte contemporanea
Leonardo Montemurro | Presidente CNA Matera