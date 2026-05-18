Papa Leone XIV pubblica la sua prima enciclica: il 25 maggio arriva “Humanitas et Futurum” sull’intelligenza artificiale

Papa Leone XIV firmerà il prossimo 25 maggio la sua prima enciclica, intitolata Humanitas et Futurum, dedicata al tema della tutela della dignità umana nell’epoca dell’intelligenza artificiale.

Il documento porta la data del 15 maggio, ricorrenza del 135° anniversario della storica Rerum Novarum promulgata da Leone XIII, richiamando così il forte legame tra la nuova enciclica e la tradizione della dottrina sociale della Chiesa.

La presentazione ufficiale del testo si svolgerà lo stesso giorno della pubblicazione, alle ore 11.30, presso l’Aula Nuova del Sinodo, alla presenza del Pontefice.

Interverranno il cardinale Víctor Manuel Fernández, prefetto del Dicastero per la Dottrina della Fede, e il cardinale Michael Czerny, prefetto del Dicastero per il Servizio dello Sviluppo Umano Integrale.

Tra i relatori anche la teologa britannica Anna Rowlands della Durham University, Christopher Olah — cofondatore di Anthropic ed esperto di interpretabilità dell’intelligenza artificiale — e suor Leocadie Lushombo, docente di teologia politica e pensiero sociale cattolico presso la Santa Clara University in California.

Le conclusioni saranno affidate al cardinale segretario di Stato Pietro Parolin. A chiudere l’evento saranno poi l’intervento finale e la benedizione apostolica di Papa Leone XIV.