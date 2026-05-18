Ndrijuzz torna con un nuovo singolo insieme ad Astol: fuori ora “L’effetto che mi fai”

È disponibile da oggi su tutte le piattaforme digitali il nuovo singolo di Ndrijuzz, realizzato in collaborazione con Astol, dal titolo “L’effetto che mi fai”.

Il brano, già candidato a diventare uno dei tormentoni più coinvolgenti della stagione, è ascoltabile su Spotify e su tutte le principali piattaforme di streaming, mentre il video ufficiale è disponibile su YouTube.

“L’effetto che mi fai” nasce dall’incontro tra due artisti accomunati da una forte sintonia umana e musicale. Un progetto che unisce sonorità fresche, ritmo accattivante e un’energia capace di conquistare il pubblico fin dal primo ascolto.

Ndrijuzz ha espresso tutta la sua soddisfazione per questa collaborazione:

“Sono felice di aver condiviso questa esperienza con Astol. Siamo entrambi legati da valori umani e artistici che ci hanno permesso di realizzare questo progetto. Vorrei ringraziare tutti coloro che ne hanno fatto parte e spero che questo tormentone che abbiamo creato vi faccia divertire.”

Con questo nuovo brano, Ndrijuzz e Astol puntano a regalare al pubblico una canzone capace di trasmettere leggerezza, emozioni e voglia di divertirsi.