Matera, rafforzati i controlli della Polizia: centinaia di verifiche e multe per infrazioni stradali

Nei fine settimana appena trascorsi sono stati intensificati a Matera i servizi di vigilanza e monitoraggio del territorio messi in campo dalla Polizia di Stato, con il supporto degli equipaggi del Reparto Prevenzione Crimine Basilicata.

L’operazione ha interessato in particolare le zone più frequentate del centro urbano e i principali punti di ritrovo cittadini, con l’obiettivo di aumentare i livelli di sicurezza e garantire maggiore tranquillità a residenti, commercianti e visitatori presenti in città, soprattutto in vista dell’incremento delle presenze turistiche legate alla stagione estiva.

Le attività di controllo sono state predisposte anche per contrastare episodi di criminalità diffusa, reati contro le persone e il patrimonio, oltre ai fenomeni collegati allo spaccio e al consumo di sostanze stupefacenti. Le pattuglie hanno effettuato verifiche mirate nelle aree considerate più sensibili attraverso una presenza costante e capillare sul territorio.

Nel corso degli ultimi due weekend sono state identificate complessivamente 627 persone, tra cui 37 cittadini stranieri, mentre i mezzi sottoposti ad accertamento sono stati 303. Gli agenti hanno inoltre istituito 27 posti di controllo elevando 13 verbali per violazioni delle norme sulla circolazione stradale.

L’attività di prevenzione e controllo proseguirà anche nelle prossime settimane con ulteriori servizi straordinari finalizzati a rafforzare la sicurezza urbana e a garantire una presenza sempre più efficace delle forze dell’ordine sul territorio cittadino.