Le Tre Torri: partnership con Laurent-Perrier, asse Puglia-Francia del gusto

L’Osteria Le Tre Torri di Altamura avvia una partnership con Laurent-Perrier, storica Maison dello Champagne, rafforzando il proprio posizionamento nel panorama enogastronomico con un’apertura verso collaborazioni internazionali.

L’accordo nasce dalla condivisione di valori legati a qualità, eleganza e attenzione all’esperienza, e punta a integrare l’identità della cucina pugliese con una proposta enologica di alto profilo.

Alla guida della cucina lo chef Michele D’Ambrosio, interprete di una proposta contemporanea fondata su materie prime selezionate e equilibrio nutrizionale. In sala, il socio Michele Dipalma cura accoglienza e servizio, contribuendo a definire un’esperienza coerente e distintiva.

La collaborazione è stata presentata in occasione di una serata dedicata alle etichette della Maison francese, primo passo di un percorso destinato a svilupparsi nel tempo.

Con questa iniziativa, Le Tre Torri consolida il proprio ruolo nel territorio, promuovendo un dialogo tra tradizione locale e cultura gastronomica internazionale.