Incendio in un appartamento, anziana perde la vita: evacuato lo stabile e intervento dei soccorsi

Una donna di 77 anni è deceduta in seguito a un incendio sviluppatosi all’interno di un’abitazione situata in viale D’Annunzio. Il rogo ha reso necessario l’allontanamento precauzionale di diverse famiglie residenti nello stesso edificio.

Secondo le prime informazioni disponibili, le fiamme sarebbero partite per cause ancora in fase di accertamento. L’allarme è scattato nel pomeriggio e ha richiesto l’immediato intervento dei Vigili del Fuoco, affiancati dal personale sanitario del 118 e dalle forze dell’ordine.

L’incendio risulta essere stato domato, ma dall’appartamento interessato continua a fuoriuscire una densa colonna di fumo scuro. Le operazioni di messa in sicurezza e di verifica degli ambienti proseguono per escludere ulteriori rischi strutturali.

In strada si sono radunati numerosi residenti dello stabile e alcune persone presenti nei dintorni, in attesa di aggiornamenti sulla situazione e sull’eventuale possibilità di rientrare nelle proprie abitazioni una volta concluse le verifiche tecniche.

Le autorità competenti stanno lavorando per ricostruire con precisione la dinamica dell’accaduto e accertare l’origine dell’incendio.