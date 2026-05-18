L’Archivio di Stato di Potenza organizza, il 21 maggio 2026 alle ore 17.00, l’incontro pubblico dal titolo “Frammenti d’Archivio. Le pergamene angioine del Monastero della Ss. Annunziata di Genzano”, che si terrà presso la sede dell’Istituto.

L’iniziativa trae origine dalla recente donazione, da parte dell’Associazione Annunziata di Genzano di Lucania, di una pergamena datata 13 aprile 1339, proveniente dal monastero della Ss. Annunziata di Genzano di Lucania, e rappresenta un’importante occasione di approfondimento e valorizzazione del patrimonio pergamenaceo conservato presso l’Archivio di Stato di Potenza.

Attraverso gli interventi di studiosi ed esperti del settore, l’incontro offrirà al pubblico la possibilità di conoscere più da vicino un nucleo documentario di particolare interesse storico, capace di restituire uno spaccato significativo della vita religiosa, sociale e istituzionale della Basilicata medievale.

Ad aprire i lavori saranno i saluti istituzionali di Andrea Alberto Moramarco, Direttore dell’Archivio di Stato di Potenza, di Raffaele Traettino, Soprintendente Archivistico e Bibliografico della Basilicata, di Nicola Maria Menchise, Presidente dell’Associazione dell’Annunziata, e di Don Gaetano Corbo, Responsabile del settore culturale dell’Arcidiocesi di Acerenza.

Seguiranno gli interventi di Rossella Baldelli, funzionario archivista dell’Archivio di Stato di Potenza, che illustrerà il patrimonio pergamenaceo dell’Archivio di Stato di Potenza e le circostanze dell’acquisizione delle pergamene di Genzano; di Valeria Verrastro, docente a contratto di Archivistica presso l’Università degli Studi della Basilicata, che approfondirà gli aspetti storico-archivistici delle pergamene della Ss. Annunziata di Genzano; e di Francesco Panarelli, professore ordinario di Storia Medievale presso l’Università degli Studi della Basilicata, che analizzerà il ruolo del monastero nel contesto della vita religiosa femminile della Basilicata medievale.

L’appuntamento si inserisce nel più ampio impegno dell’Archivio di Stato di Potenza per la tutela, la valorizzazione e la divulgazione del patrimonio documentario del territorio, con l’obiettivo di avvicinare studiosi, cittadini e nuove generazioni alla conoscenza delle fonti archivistiche e della storia locale.

La partecipazione è libera fino a esaurimento posti.