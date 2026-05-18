Energia, Basilicata protagonista alla Fiera del Levante

La partecipazione attiva della Direzione Generale – rappresentata dalla dirigente Rosalia Smaldone, dall’ingegner Carmen Coviello e dall’avvocato Pasqua Mattia – ha permesso di portare al centro del dibattito interregionale la chiara visione lucana sulla transizione energetica, fondata sul perfetto equilibrio tra innovazione tecnologica, salvaguardia del patrimonio paesaggistico e valorizzazione delle risorse locali.

L’Agorà, inaugurata nella giornata di giovedì scorso, si configura come un innovativo spazio di dialogo inter-istituzionale e sociale interamente dedicato al futuro dell’energia, alle tecnologie pulite e al ruolo strategico che il Mezzogiorno d’Italia è chiamato a svolgere nello scenario geopolitico ed energetico del Mediterraneo.

Un luogo di confronto aperto a cittadini, istituzioni, imprese, operatori di settore e scuole, concepito per dimostrare la concreta capacità del Sud di esprimere non solo innovazione tecnologica, ma anche un profondo senso di responsabilità ambientale.

Nel corso degli interventi, la delegazione lucana ha ribadito una linea politica netta e coerente: le energie rinnovabili non devono essere intese come un mero adempimento tecnico o normativo, bensì come un potente strumento di sviluppo territoriale, di tutela dell’ecosistema e di benessere diretto per le comunità locali.

Si tratta di una strategia che l’assessore Mongiello sta consolidando e traducendo in atti concreti, attraverso una pianificazione amministrativa trasparente e un dialogo costante, aperto e costruttivo con i territori coinvolti.

I pilastri dell’azione regionale si articolano su quattro direttrici fondamentali:

1) Agrivoltaico integrato con l’obiettivo di valorizzare la produttività del suolo senza impoverirlo, creando sinergie positive a forte sostegno delle filiere agroalimentari locali;

2) Eolico sostenibil con l’introduzione e l’applicazione di strumenti normativi e tecnici capaci di favorire la diffusione degli impianti eolici, garantendo al contempo la rigorosa tutela del paesaggio lucano e la piena salvaguardia delle storiche attività agricole del territorio;

3) Aree idonee e pianificazione trasparente con la definizione di un quadro regolatorio chiaro, certo e accessibile, indispensabile per orientare correttamente gli investimenti privati e assicurare un perfetto equilibrio tra le esigenze di sviluppo industriale e la tutela ambientale;

4) Semplificazione amministrativa e ascolto dei territori con l’adozione di procedure snelle e comprensibili perché la transizione energetica può dirsi realmente efficace solo se risulta partecipata, condivisa e pienamente compresa dalle comunità che la ospitano.

Tornando all’evento di venerdì, un ampio spazio del confronto odierno è stato dedicato al tema cruciale delle compensazioni collegate agli impianti da Fonti Energetiche Rinnovabili (Fer).

La Regione Basilicata considera tali misure uno strumento fondamentale per finanziare interventi diretti di tutela ambientale, potenziare i servizi pubblici locali e sostenere progetti di comunità nelle aree interessate dagli insediamenti.

La Regione Basilicata continuerà a presidiare i tavoli nazionali e internazionali con competenza, visione e senso di responsabilità.

La transizione energetica, come emerso chiaramente dalla giornata di lavori alla Fiera del Levante, non rappresenta esclusivamente una sfida tecnica o ingegneristica, ma costituisce una precisa scelta politica che mette al centro il futuro del territorio e la qualità della vita delle persone che lo abitano.