CULTURA E EVENTI

Crinali 2026, l’Appennino bolognese si trasforma in un grande palcoscenico tra concerti, teatro e percorsi nella natura

Foto di redazione redazione18/05/2026

Dal 27 maggio al 17 ottobre torna “Crinali”, il festival diffuso che da dieci anni anima l’Appennino bolognese attraverso un ampio programma di eventi dedicati a musica, spettacolo, ambiente e valorizzazione dei borghi.

L’edizione 2026 coinvolgerà quattordici comuni del territorio con oltre sessanta appuntamenti distribuiti tra piazze, sentieri, parchi archeologici e luoghi simbolo della montagna emiliana.

La rassegna proporrà un calendario multidisciplinare capace di intrecciare cultura, turismo lento e scoperta del territorio, offrendo al pubblico concerti, performance teatrali, camminate, attività all’aria aperta e iniziative pensate anche per le famiglie.

La musica rappresenterà il cuore del programma con più di trenta live che attraverseranno generi differenti: dalla classica al jazz, passando per sonorità elettroniche, contaminazioni etniche e sperimentazione contemporanea. Tra gli artisti attesi figurano Cristina Zavalloni, Orchestra Senzaspine, Valeria Sturba, Achille Succi, Flexus e le storiche Ocarine di Budrio.

Uno degli appuntamenti più significativi sarà in programma il 26 luglio al Parco Archeologico di Kainua, dove Elio Germano e Teho Teardo porteranno in scena uno spettacolo ispirato all’opera “Il sogno di una cosa” di Pier Paolo Pasolini. L’evento sarà accompagnato da visite guidate e momenti conviviali dedicati al pubblico.

Il festival sarà suddiviso in cinque percorsi tematici: “Crinali Storia”, dedicato alla memoria e ai luoghi storici; “Crinali Natura”, incentrato sul paesaggio e sulle esperienze outdoor; “Crinali Sport”, con attività legate al movimento; “Cinne e Cinni”, pensato per bambini e famiglie; e “Crinali Borghi e Piazze”, che porterà spettacoli e concerti nei centri dell’Appennino.

Particolare attenzione sarà riservata anche ai temi dell’inclusione e della sostenibilità ambientale. Molte location saranno raggiungibili senza prendere parte ai percorsi a piedi e alcuni itinerari prevederanno servizi di accompagnamento gratuiti per persone con disabilità visiva.

Secondo i direttori artistici Claudio Carboni e Carlo Maver, il festival rappresenta un progetto culturale che mette in connessione l’Appennino e l’area metropolitana attraverso iniziative capaci di unire arte, turismo e partecipazione sociale.

Tra gli eventi più richiesti dell’estate spicca inoltre la reunion dei CSI prevista il 28 e 29 agosto a Monte Sole. I due concerti, già sold out, rientrano nel programma del Festival Lupo ma dialogano direttamente con il percorso culturale di Crinali, confermando il forte richiamo della manifestazione sul pubblico nazionale.

Foto di redazione redazione18/05/2026
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