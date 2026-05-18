Aliano porta Paul Russotto al “Salone del Libro” di Torino

Torino, 18 maggio 2026 – La Basilicata e la sua storia artistica sono state protagoniste al “Salone Internazionale del Libro” di Torino, nello spazio del Consiglio regionale della Basilicata.

L’amministrazione comunale di Aliano, con il sostegno della Regione Basilicata e del Programma operativo Val d’Agri, ha presentato al pubblico il volume “Paul Russotto. Opere/Works 1956-2012”, un’opera monumentale che raccoglie e valorizza l’intera produzione dell’artista nato negli Stati Uniti ma legato all’Italia dalle radici materne, originarie di Aliano.

All’incontro sono intervenuti il sindaco di Aliano Luigi De Lorenzo, il curatore del volume e storico dell’arte Giuseppe Appella, e Riccardo Passoni, già direttore della galleria civica d’arte moderna e contemporanea di Torino.

La loro presenza ha sottolineato il valore culturale e critico di questa operazione editoriale, realizzata grazie al contributo della Regione Basilicata e del Programma Operativo Val d’Agri. Paul Russotto ha costruito una carriera internazionale tra l’Italia e gli Stati Uniti dal 1956 al 2012, mantenendo sempre vivo il legame con la terra d’origine della madre, Aliano.

Le sue opere, caratterizzate da un segno materico e da un’esplosione di colore, raccontano la fatica, la bellezza e la forza della Basilicata, tra paesaggio e memoria. Il volume, edito da Silvana Editoriale, rappresenta il primo catalogo ragionato completo dell’artista.

Un lavoro di ricerca promosso dall’amministrazione comunale di Aliano che restituisce a Russotto il posto che merita nel panorama dell’arte contemporanea italiana e internazionale. Nel corso dell’incontro il curatore Giuseppe Appella ha illustrato il lungo percorso di ricerca alla base del catalogo ragionato.

“Ricomporre l’opera di Paul Russotto ha significato seguire una traccia che va dagli anni ’50 newyorkesi fino agli ultimi lavori del 2012 -ha dichiarato Appella – è un artista che ha sempre mantenuto un dialogo intenso con la materia e con il colore, ma anche con la sua identità lucana, che riemerge in modo costante nei cicli pittorici legati alla terra e alla memoria.

Questo volume, realizzato dall’Amministrazione comunale di Aliano con il sostegno della Regione Basilicata e del Programma Operativo Val d’Agri, vuole restituire ordine cronologico e valore critico a una produzione che merita un posto centrale nel Novecento italiano e internazionale”.

Nel suo intervento, Riccardo Passoni, già direttore della GAM di Torino, ha messo in luce l’importanza di rileggere e restituire visibilità a figure come Paul Russotto, spesso rimaste ai margini dei circuiti istituzionali nonostante il valore della loro ricerca.

“Operazioni editoriali come questa, promosse direttamente da un Comune con il sostegno regionale e dei programmi territoriali – ha sottolineato – servono a ricomporre la memoria dell’arte italiana del secondo Novecento.

Russotto è un caso emblematico di artista che ha saputo coniugare radicamento identitario e apertura internazionale, con un linguaggio pittorico di grande forza e coerenza”. Infine, il sindaco di Aliano Luigi De Lorenzo ha sottolineato il valore identitario dell’operazione per la comunità di Aliano e per tutta la Basilicata.

“L’amministrazione comunale di Aliano ha voluto fortemente questa pubblicazione, resa possibile grazie al sostegno della Regione Basilicata e del Programma Operativo Val d’Agri. Paul Russotto è uno di noi, anche se la sua vita si è svolta tra due continenti.

Il legame con Aliano – ha rimarcato De Lorenzo – passa attraverso sua madre, e questo legame ha nutrito la sua arte. Portare oggi al Salone del Libro, nello spazio del Consiglio regionale della Basilicata, un’opera realizzata direttamente dal nostro Comune significa dimostrare che la cultura è il nostro modo di restare nel mondo senza perdere noi stessi.

Aliano non dimentica, e non lascia dimenticare, i suoi figli”. Dopo Torino, il volume sarà presentato il 30 maggio 2026 alla Saint Patrick’s Cathedral di New York, grazie alla collaborazione tra Comune di Aliano, Regione Basilicata e APT Basilicata. Un passaggio che porta la cultura lucana direttamente nel cuore della comunità italo-americana.