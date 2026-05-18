Al via la 6ª edizione di “Merenda nell’Oliveta”

Ritorna uno degli appuntamenti più attesi per la valorizzazione del patrimonio olivicolo e rurale: la 6ª edizione di “Merenda nell’Oliveta”.

Quest’anno l’evento promosso dall’Associazione Nazionale Città dell’Olio, sostenuto dal GAL LUCUS ESPERIENZE RURALI S.R.L e realizzato in collaborazione con i comuni dell’Alto Bradano e del Vulture, assume una veste ancora più solenne e simbolica, legandosi al tema “L’Olio della Repubblica” in occasione dell’80° Anniversario della Repubblica Italiana.

Il GAL Lucus, da sempre in prima linea nella promozione dello sviluppo locale e delle eccellenze agroalimentari della Basilicata, patrocina e coordina un ricco calendario di appuntamenti che toccherà ben otto splendidi borghi del proprio comprensorio.

Un viaggio che unisce la cultura gastronomica alla riscoperta del paesaggio olivicolo lucano, promuovendo un turismo sostenibile e di prossimità.

L’iniziativa rappresenta un’occasione unica per cittadini, turisti e appassionati di immergersi nella natura, degustare l’oro verde lucano direttamente nei luoghi di produzione e riscoprire la tipica “merenda” all’italiana, simbolo di convivialità e dieta mediterranea.

Il cuore della manifestazione sarà la celebrazione di un rito collettivo sotto l’olivo: la preparazione della bruschetta tricolore.

Ogni tappa del viaggio sarà un’esperienza unica e irripetibile. In ogni comune, infatti, l’evento vestirà un abito diverso per valorizzare le peculiarità del territorio: ad attendervi ci saranno incontri con esperti di settore, emozionanti reading letterari, suggestivi aperitivi al tramonto, degustazioni guidate dei nostri migliori oli extravergine, musica dal vivo e Show cooking.

Vieni a scoprire ogni singolo evento, lasciandoti sorprendere dalle mille sfumature che questa terra sa offrire.

Il tour della “Merenda nell’Oliveta” nel territorio del GAL Lucus si articolerà secondo il seguente calendario di date:

Palazzo San Gervasio – 23 maggio 2026

Maschito – 24 maggio 2026

Forenza – 31 maggio 2026

Barile – 05 giugno 2026

Ripacandida – 07 giugno 2026

Ginestra – 20 giugno 2026

Acerenza – 21 giugno 2026

Venosa – 27 giugno 2026

“La Merenda nell’Oliveta non è solo un momento di festa, ma un atto di valorizzazione strategica del nostro paesaggio rurale e del lavoro dei nostri produttori olivicoli,” commenta il Presidente del GAL Lucus Nicola Vertone “Legare questa edizione all’80° compleanno della nostra Repubblica ci ricorda come l’olivicoltura sia parte integrante dell’identità culturale e costituzionale del nostro Paese.”

Tutti i dettagli sui singoli programmi, gli orari e le modalità di partecipazione saranno disponibili sui canali social ufficiali del GAL Lucus e sul sito dell’evento.