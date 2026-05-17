Sinner conquista Roma: trionfo storico agli Internazionali d’Italia dopo 50 anni

Jannik Sinner entra nella storia del tennis italiano conquistando gli Internazionali d’Italia 2026.

Il numero uno del mondo ha superato in finale il norvegese Casper Ruud con un doppio 6-4, riportando un italiano sul gradino più alto del torneo di Roma a distanza di 50 anni dall’ultimo successo firmato da Adriano Panatta nel 1976.

Per Sinner si tratta di un traguardo straordinario: a soli 24 anni diventa il più giovane tennista di sempre a vincere almeno una volta tutti i tornei ATP Masters 1000. Con il successo di Roma conquista inoltre il sesto Masters 1000 consecutivo, confermando uno stato di forma eccezionale.

Al termine della finale, il campione altoatesino ha espresso tutta la propria emozione:

“È incredibile, erano 50 anni che un italiano non vinceva qui. Sono felice di essere riuscito a riportare questo titolo in Italia. È stata una partita difficile, con tanta tensione. Non è stato il mio miglior tennis, ma questi ultimi mesi sono stati incredibili”.

Sinner ha poi ringraziato il suo team per il lavoro svolto sulla preparazione fisica:

“Fisicamente è stata molto dura. Ringrazio chi lavora ogni giorno con me, perché il lavoro sul corpo è importante quanto quello sul tennis”.

Con questo successo, Sinner diventa il sesto italiano a trionfare agli Internazionali d’Italia dopo Emanuele Sertorio, Giovanni Palmieri, Fausto Gardini, Nicola Pietrangeli e Adriano Panatta. Il torneo romano rappresenta inoltre il 29° titolo ATP della sua carriera e il decimo Masters 1000 conquistato.

Il campione azzurro arriva ora al Roland Garros con grandi ambizioni e il sogno di completare il Career Grand Slam. Nel 2026 ha già collezionato 36 vittorie e soltanto due sconfitte.

Numerosi i messaggi di congratulazioni arrivati dal mondo della politica e dello sport. La presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha celebrato il successo sui social definendo Sinner “leggendario”, mentre il vicepremier Antonio Tajani ha sottolineato come il tennista italiano sia diventato “il più giovane di sempre a vincere tutti i Masters 1000”.

Emozionato anche Adriano Panatta, ultimo italiano a vincere il torneo romano prima di Sinner:

“Vedere un italiano trionfare di nuovo al Foro Italico è qualcosa di speciale. Jannik ha mostrato maturità, calma e coraggio contro un avversario difficile come Ruud. È un esempio per tutti”.

La finale si è svolta in un’atmosfera straordinaria al Foro Italico, alla presenza del presidente della Repubblica Sergio Mattarella, accolto dagli applausi del pubblico del Centrale.

Nel torneo femminile, invece, a conquistare il titolo è stata l’ucraina Elina Svitolina, che ha battuto in tre set l’americana Coco Gauff con il punteggio di 6-4, 6-7, 6-2.