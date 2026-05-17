Eurovision 2026 da record: oltre 5 milioni di spettatori per la finale, Sal Da Vinci conquista il quinto posto

La 70ª edizione dell’Eurovision Song Contest si conferma tra gli eventi televisivi più seguiti e apprezzati a livello internazionale. La finalissima della storica manifestazione musicale europea, andata in onda in prima serata su Rai 1, ha fatto registrare ascolti eccezionali, superando quota 5 milioni di telespettatori e risultando il programma più visto della serata.

Nel dettaglio, l’evento ha totalizzato 5 milioni e 33 mila spettatori con il 36% di share. Ottimi numeri anche per l’anteprima della manifestazione, seguita da 3 milioni e 920 mila persone con uno share pari al 23%.

A conquistare la vittoria finale è stata la Bulgaria grazie all’esibizione della cantante Dara, che ha convinto pubblico e giurie con una performance intensa e coinvolgente. Positivo anche il risultato ottenuto dall’Italia con Sal Da Vinci, che ha terminato la competizione al quinto posto grazie al brano “Per Sempre sì”.

L’artista napoletano, 57 anni, è stato il concorrente più maturo dell’edizione e ha emozionato il pubblico presente e quello da casa con una performance elegante e ricca di emozione. Sal Da Vinci si è esibito come ventiduesimo cantante in gara e, al termine del brano, è apparso profondamente emozionato davanti alla calorosa standing ovation ricevuta dal pubblico.

Per il cantante italiano si tratta di un piazzamento prestigioso che conferma ancora una volta l’apprezzamento internazionale verso la musica italiana. La sua partecipazione all’Eurovision ha saputo fondere stile classico, melodia e contemporaneità, raccogliendo consensi da tutta Europa.

La settantesima edizione dell’Eurovision si chiude quindi con risultati straordinari, grandi performance e numeri da record, consolidando il prestigio della manifestazione nel panorama musicale e televisivo mondiale.