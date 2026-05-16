Sinner supera Medvedev e vola in finale agli Internazionali di Roma

Jannik Sinner si qualifica per la finale degli Internazionali di Roma per il secondo anno consecutivo, battendo in semifinale Daniil Medvedev con il punteggio di 6-2 5-7 6-4. Domani affronterà in finale il norvegese Casper Ruud, pronto a contendere il titolo sul Centrale del Foro Italico.

La partita, interrotta ieri a causa della pioggia sul punteggio di 6-2 5-7 4-2 per l’azzurro nel terzo set, ha visto Sinner riprendere con grande determinazione. Il tennista italiano ha gestito momenti di difficoltà, in particolare nel secondo set, recuperando un potenziale svantaggio e strappando pallebreak decisive che gli hanno permesso di chiudere l’incontro con un rovescio vincente.

“Non ho quasi dormito stanotte, ma il supporto del pubblico mi ha dato una carica enorme”, ha commentato Sinner a fine match. “Questo campo è speciale, già dalla prima volta che ci giocai nel 2019 con la wild card. L’anno scorso la finale non è andata come speravo, ma ora ci riproviamo”.

La sfida è stata caratterizzata da scambi intensi e momenti di tensione: Medvedev ha salvato diversi match point nel corso del terzo set, ma Sinner ha dimostrato freddezza e precisione nei momenti chiave, con ace e colpi vincenti che gli hanno permesso di conquistare il pass per la finale.

Il match ha inoltre generato qualche protesta tra i tifosi a causa del rinvio legato alla pioggia. Molti possessori di biglietti della semifinale di ieri non hanno potuto accedere oggi, poiché i ticket non erano validi per il recupero, costringendo le forze dell’ordine a gestire la situazione sul posto.

Nonostante le difficoltà fisiche e la pausa forzata, Sinner ha confermato il suo momento di forma e la capacità di competere ai massimi livelli su un campo tradizionalmente impegnativo come quello del Foro Italico. La finale di domani rappresenta per l’italiano un’opportunità di rivincita e la possibilità di aggiungere un altro capitolo importante alla sua carriera.