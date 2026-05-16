Modena, auto travolge pedoni in centro: cinque cittadini fermano l’automobilista armato

Un pomeriggio drammatico a Modena: un’auto in corsa ha investito diversi pedoni in pieno centro, causando feriti, di cui due in condizioni critiche. Tra le persone colpite, una donna ha riportato gravi lesioni agli arti inferiori.

Secondo la ricostruzione, l’automobilista, un trentenne di origine straniera residente in provincia di Modena, ha perso il controllo del veicolo in via Emilia Centro, travolgendo pedoni e biciclette lungo il marciapiede. Dopo l’impatto, è sceso dalla macchina e avrebbe tentato di aggredire un passante con un coltello, prima di essere fermato grazie all’intervento di alcuni cittadini.

Luca Signorelli, uno dei testimoni, ha raccontato di aver inseguito l’uomo armato: “Mentre cercavo di soccorrere la donna ferita gravemente agli arti, lui è fuggito. Altre quattro-cinque persone mi hanno affiancato nell’inseguimento. È sparito dietro alcune auto e poi è ricomparso brandendo un coltello”. Grazie al coraggio dei cittadini, l’uomo è stato bloccato e consegnato alle forze dell’ordine.

Il sindaco Massimo Mezzetti ha ringraziato pubblicamente gli intervenuti: “Hanno dimostrato coraggio e senso civico in un momento drammatico. Nonostante l’uomo fosse armato, sono riusciti a impedirgli di far del male ad altri”.

Il bilancio dell’accaduto parla di sette feriti, di cui due trasportati in gravi condizioni all’ospedale Maggiore di Bologna. La zona dell’incidente è stata transennata e le autorità locali, insieme a carabinieri, polizia e guardia di finanza, stanno gestendo l’emergenza.

L’automobilista è ora in stato di fermo e sotto interrogatorio in Questura. Le autorità stanno indagando sulle cause dell’atto, per accertarne la natura: si tratta di un episodio grave, la cui dinamica resta al centro delle verifiche.