Drake il rapper canadese sorprende tutti: tre album in un solo giorno

Nella notte tra il 14 e il 15 maggio, il famoso artista canadese ha pubblicato tre album contemporaneamente, per un totale di 43 brani e oltre due ore e mezza di musica.

Il nono disco da solista, intitolato Iceman, è stato affiancato a sorpresa dai lavori Habibti e Maid of Honour. Tra le collaborazioni spiccano nomi come Future, 21 Savage e Central Cee.

L’attesa per Iceman era alta, considerando che l’ultimo album del cantante, For All the Dogs, risale al 2023. L’uscita è stata anticipata da una campagna promozionale iniziata già l’anno scorso, con quattro dirette streaming su YouTube e una spettacolare installazione a Toronto: una scultura di ghiaccio alta sette metri, contenente la data di pubblicazione nascosta all’interno.

I fan hanno tentato di scalfire il blocco con martelli e picconi per scoprire il giorno d’uscita, causando danni tali da richiedere l’intervento della polizia. Alla fine, un fortunato fan ha trovato la data del 15 maggio e ha ricevuto un premio di 50 mila dollari.

Con questo lancio ambizioso, l’artista conferma la sua capacità di stupire il pubblico e di innovare nella promozione della propria musica, consolidando la sua posizione tra i nomi più influenti del panorama hip-hop internazionale.