Carl Brave in concerto a Potenza: acoustic live in Piazza Mario Pagano

Giovedì 28 maggio 2026, alle ore 21:30, Piazza Mario Pagano a Potenza ospiterà il concerto di Carl Brave in versione acoustic live, evento inserito nel Potenza Folk Festival 2026.

Una serata speciale che vedrà il cantautore romano reinterpretare i suoi brani più celebri in chiave acustica, regalando al pubblico un’esperienza intima e coinvolgente.

Carl Brave, pseudonimo di Carlo Luigi Coraggio, è nato a Roma il 23 settembre 1989. Cantautore, rapper e produttore discografico, ha iniziato la sua carriera musicale da giovanissimo, dopo aver abbandonato il basket agonistico, sport che aveva praticato fino ai 22 anni. La passione per la musica lo ha portato a frequentare il SAE Institute di Milano, dove ha affinato le sue capacità di produzione.

Il percorso artistico di Carl Brave include il mixtape Sempre peggio vol. 1 (2012) con il gruppo Molto Peggio Crew, il duo Wankers con Enpashishi, e il collettivo Guasconi, di cui fa parte anche la crew 126.

La svolta solista arriva nel 2018 con l’album Notti brave, seguito da Coraggio (2020), Migrazione (2023) e Notti brave amarcord (2025). Numerose le collaborazioni con artisti come Francesca Michielin, Fabri Fibra, Max Gazzè, Coez, Noemi e molti altri.

Oltre alla musica, Carl Brave ha un passato da cestista, avendo militato in diverse squadre italiane fino alla Serie B Dilettanti, esperienza che racconta la sua determinazione e il suo spirito competitivo, qualità che oggi applica anche nella carriera artistica.

Il concerto di Potenza rappresenta un’occasione unica per ascoltare i successi di Carl Brave in versione acustica, un momento intimo e diretto, immerso nell’atmosfera unica del Potenza Folk Festival.