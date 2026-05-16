Assessore Latronico e la sanità territoriale
L’assessore regionale alla Salute sulle Case di Comunità: “Necessario anticipare il confronto con i Comuni riprogrammando gli incontri a partire dal prossimo lunedi ed iniziando con i Comuni del Marmo Platano Melandro”.
L’assessore alla Salute Cosimo Latronico, in riferimento alle notizie diffusesi nelle ultime ore in merito all’avvio della nuova organizzazione della Sanita territoriale prevista dal DM 77/2022, precisa quanto segue:
“L’obiettivo dell’avvio delle Case di Comunità e degli Ospedali di Comunità, fissato a livello nazionale per il prossimo 31 maggio,deve essere conseguito nel rispetto della normativa PNRR, ma di concerto con le comunità locali.
In quest’ottica, dopo gli incontri tenuti sul territorio dai vertici delle Aziende Sanitarie locali erano stati già programmati incontri con i Comuni per singoli distretti per i giorni immediatamente successivi al turno elettorale, così da favorire la partecipazione del plenum dei Sindaci.
La rilevanza del tema ed il lungo lasso di tempo trascorso dall’approvazione degli atti di programmazione regionale relativi all’assistenza territoriale, Deliberazione del Consiglio Regionale n. 506 del 23 marzo 2023, rendono opportuno anticipare il confronto con i Comuni riprogrammando gli incontri a partire dal prossimo lunedi ed iniziando con i Comuni del Marmo Platano Melandro.
Ribadisco sin d’ora la piena disponibilità, già palesata in molteplici occasioni, a trovare soluzioni praticabili affrontando le questioni nel merito con l’unico obiettivo di migliorare il Servizio Sanitario Regionale.”