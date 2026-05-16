Assessore Latronico al convegno di Cittadinanzattiva

“La trasformazione demografica e il progressivo invecchiamento della popolazione non sono semplici dati statistici, ma impongono una profonda revisione culturale e strutturale dei nostri modelli di assistenza.

In Basilicata la difesa della dignità degli anziani, specialmente se fragili e non autosufficienti, si traduce nell’impegno di passare da un sistema ospedale centrico ad una sanità diffusa, integrata e radicata nelle comunità”.

Lo ha dichiarato l’assessore regionale alla Salute, Politiche della Persona e Pnrr, Cosimo Latronico, intervenendo a Matera in occasione del 2° seminario di Cittadinanzattiva, organizzato da Pasquale Andrisani, dal titolo “La dignità non ha età”.

La tavola rotonda ha visto l’assessore confrontarsi sul tema della sanità territoriale e dei servizi per la terza età insieme a un parterre di relatori di rilievo nazionale, tra cui Mons. Vincenzo Paglia presidente della Pontificia Accademia per la Vita e il viceministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, Maria Teresa Bellucci.

Nel suo intervento, l’assessore Latronico ha tracciato le linee guida della strategia regionale, fondata su risposte flessibili, personalizzate e focalizzate sul domicilio come primario luogo di cura.

“La sanità del futuro – ha spiegato Latronico – si poggia sul concetto di prossimità geografica, tempestività e continuità assistenziale. Gli strumenti principali di questa rivoluzione sono già in via di consolidamento sul territorio come le Case di comunità, l’Assistenza Domiciliare Integrata, la digitalizzazione e la telemedicina”.

L’assessore ha poi rimarcato l’importanza dei Piani Assistenziali Individualizzati e del coordinamento stretto tra Aziende Sanitarie, Comuni e Terzo Settore per una gestione efficace delle patologie croniche.

Accanto ai servizi tradizionali come le Rsa e i centri diurni, la Regione guarda con favore a nuovi modelli assistenziali, tra cui il cohousing per anziani e le reti locali di welfare comunitario.

“Garantire servizi capillari e accessibili – ha concluso Latronico – significa permettere ai nostri anziani non solo di vivere più a lungo, ma di vivere meglio, mantenendo la propria autonomia e le proprie relazioni sociali nei luoghi in cui hanno sempre vissuto”.