Welfare, Assessore Latronico incontra il presidente Inps Fava

Si è svolto a Roma presso la sede centrale dell’Inps un incontro tra l’assessore regionale alle Politiche della Persona della Basilicata, Cosimo Latronico, e il presidente dell’Istituto, Gabriele Fava.

Nel corso dell’incontro l’assessore Latronico ha presentato la visione strategica che orienta l’azione della Regione Basilicata: costruire un modello territoriale di welfare capace di fare della Basilicata una terra di cura delle persone e delle comunità, superando l’approccio meramente assistenziale per affermare un sistema integrato di promozione del benessere individuale e collettivo, dell’inclusione sociale e della coesione territoriale in linea con il welfare generativo che sta portando avanti il Presidente Fava.

Il numero uno dell’Istituto di previdenza sociale ha mostrato interesse sul progetto manifestando disponibilità a collaborare.

«Questo incontro segna un passaggio concreto verso un welfare lucano che sia all’altezza delle sfide demografiche e sociali del nostro tempo. Avere al nostro fianco l’Inps e la Fondazione Mattei significa poter contare su competenze di primo livello nella lettura dei bisogni, nella progettazione degli interventi e nel monitoraggio degli impatti.

Il documento programmatico che stiamo costruendo sarà la bussola di questo percorso: non un piano calato dall’alto, ma uno strumento vivo, partecipato, capace di dare risposta ai bisogni reali delle comunità lucane.», è il commento dell’Assessore Cosimo Latronico.

Nel corso dell’incontro è emersa la volontà comune di avviare un tavolo di lavoro sul welfare di prossimità tra l’Inpas, la Regione Basilicata attraverso l’Assessorato Salute e Politiche per la Persona, l’Inps e la Fondazione Eni Enrico Mattei (Feem).

Il tavolo opererà a partire da un documento programmatico attualmente in fase di elaborazione, che costituisce il riferimento metodologico e d’indirizzo per l’attivazione del percorso comune.

Il documento, articolato attorno alle principali aree di intervento — dalla famiglia e infanzia agli anziani, dalla disabilità alla povertà multidimensionale — definirà architettura, priorità, strumenti e governance del futuro Piano regionale degli Interventi di welfare e Servizi Sociali.