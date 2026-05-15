Tour lucano dei film “La Salita” e “Don Chisciotte”

Anche Massimiliano Gallo fra i protagonisti del format Meet us at cinema, promosso dalla Lucana Film Commission per valorizzare le sale cinematografiche della regione.

Il famoso attore sarà infatti in Basilicata per presentare il film La Salita, che segna il suo debutto alla regia, il 23 e il 24 maggio.

Il cineteatro Don Bosco a Potenza e il multicinema Ranieri di Tito il primo giorno, il cinema Guerrieri di Matera e il cineteatro San Mauro di Lavello il secondo giorno ospiteranno la proiezione del film.

Ad accogliere il pubblico in sala sarà proprio Massimiliano Gallo insieme alla Lucana Film Commission.

Poi riprende il tour del film Don Chisciotte, iniziato a maggio in occasione della sua uscita nazionale, e a promuoverlo insieme alla Lucana Film Commission ci sarà l’attrice lucana Gabriella Bagnasco, che interpreta Dulcinea, oltre al regista Fabio Segatori e alla produttrice e cosceneggiatrice Paola Columba.

Le proiezioni

Dopo l’anteprima al Bari International Film & TV Festival 2026, Don Chisciotte, prodotto da Baby Films con il sostegno della Lucana Film Commission, torna nei luoghi della Basilicata che hanno accolto le riprese.

Il film sarà presentato il 20 maggio alle ore 19.30 al cineteatro N. Andrisani di Montescaglioso, il 21 maggio alle 20.30 al cinema auditorium Fedele Zotta di Genzano di Lucania e il 22 maggio alle 21 al cineteatro Rinascente di Pisticci. Saranno presenti in sala il regista Fabio Segatori, la produttrice e cosceneggiatrice Paola Columba e l’attrice Gabriella Bagnasco.

La Salita sarà presentato dal regista e attore Massimiliano Gallo al cineteatro Don Bosco di Potenza sabato 23 maggio alle ore 21, a seguire alle ore 21.45 al multisala Ranieri di Tito. Domenica 24 maggio sarà la volta del cineteatro Guerrieri di Matera alle ore 19 e poi del cineteatro San Mauro di Lavello alle ore 21.

Don Chisciotte, viaggio tra realtà e leggenda nell’Alto Ionio

Liberamente tratto da Don Quijote de la Mancha di Miguel de Cervantes, il film è scritto, prodotto e distribuito da Fabio Segatori e Paola Columba per Baby Films, in collaborazione con Rai Cinema e con il sostegno del MIC – Direzione Generale Cinema e Audiovisivo, Calabria Film Commission e Lucana Film Commission.

Protagonisti del film sono Alessio Boni nel ruolo di Don Chisciotte e Fiorenzo Mattu in quello di Sancio Panza, affiancati da Angela Molina, Marcello Fonte, Galatea Ranzi e Carlo De Ruggieri. Nel cast anche l’attrice lucana Gabriella Bagnasco e Martina Molinaro.

In un sud arido, Don Chisciotte parte alla conquista del mondo, guidato dai suoi ideali di gentilezza e solidarietà verso i più deboli. Sancio, da rozzo scudiero, diventerà il suo inseparabile amico.

Il film è stato girato nell’Alto Ionio, tra Basilicata e Calabria, in un territorio di rara bellezza, sospeso tra realtà e leggenda. Un paesaggio insieme spettacolare e misterioso, dove i calanchi scolpiscono la terra come opere d’arte naturali, i castelli medievali raccontano secoli di storia e le fiumare tracciano percorsi antichi verso spiagge ancora incontaminate. Un sud autentico, potente, capace di offrire scenari visivi di straordinaria intensità.

La Salita, l’esordio alla regia di Massimiliano Gallo

La Salita, opera prima di Massimiliano Gallo regista, è un racconto intenso e corale ambientato nella Napoli del 1983. Dopo la chiusura del carcere femminile di Pozzuoli a causa del bradisismo, alcune detenute vengono trasferite temporaneamente nel carcere minorile maschile di Nisida.

Negli stessi anni Eduardo De Filippo, appena nominato senatore a vita, avvia proprio a Nisida un importante progetto teatrale per i giovani detenuti.

Da queste due storie vere, e dall’incontro fra un giovane di Nisida e una detenuta del femminile di Pozzuoli, che vivono insieme per la prima volta l’esperienza del teatro, prende le mosse questo film, che mescola realtà e fantasia, personaggi reali e personaggi inventati, per costruire un grande affresco di sentimenti e passioni, ambientato in una Napoli di 40 anni fa, lontana e diversa, ma in fondo anche molto simile a quella di oggi. Prodotto da F.A.N., Panamafilm e Rai Cinema, il film intreccia realtà e finzione per raccontare una storia di speranza, crescita e riscatto attraverso il potere terapeutico del teatro.

Il cast riunisce Roberta Caronia, Alfredo Francesco Cossu, Antonio Milo, Shalana Santana, Gianfelice Imparato, Maurizio Casagrande, Mariano Rigillo e lo stesso Massimiliano Gallo. Le musiche originali sono firmate da Enzo Avitabile, mentre la distribuzione è affidata a Fandango.

“È un film sincero – racconta Massimiliano Gallo – È una storia che rende omaggio al teatro e al suo potere salvifico. È una storia che in pochi conoscono e per questo andava raccontata”.