OCEANMAN Cattolica Emilia-Romagna ’26: centinaia di nuotatori da 50 nazioni, pure dal Ghana

Nuotatori da ben 50 nazioni saranno presenti ad OCEANMAN Cattolica Emilia Romagna 2026, il 23 e 24 maggio. Tra gli atleti, tutte le nazioni europee sono rappresentate e ovviamente grandi paesi come gli USA o il Messico non mancano. Ma c’è chi arriva dall’Ecuador, dall’Indonesia, dall’India, dal Qatar…

«Ci sarà pure un nuotatore che proviene dal Ghana», spiegano Mark Meldau e Filippo Magnani, organizzatori ed anima di quella che non è solo una competizione di alto livello, ma un vero evento internazionale.

OCEANMAN Cattolica Emilia Romagna, infatti, è un evento sportivo che gode anche del costante supporto del Comune di Cattolica, della Regione Emilia Romagna, dell’associazione albergatori Riviera 365 e di altre importanti istituzioni, tra cui la Capitaneria di Porto e il Circolo Nautico Cattolica (…). L’elenco di chi dà un contributo importante a questa manifestazione potrebbe continuare a lungo e probabilmente non sarebbe esaustivo. Volontari e professionisti, insieme, contribuiscono tutti ad un vero successo sportivo che fa bene anche al turismo.

Tra gli atleti di alto livello sono attesi diversi nuotatori Master, soprattutto nella categoria Over 70. Tra loro il brasiliano Francismar Siviero e la fortissima Grazia Gavoglio, Oro ai Campionati Italiani Master a Piombino nella 5 km lo scorso settembre.

Le iscrizioni continuano fino alla fine della settimana che precede la gara (fino a domenica 17 maggio). I numeri sono quelli dello scorso anno: circa 800 atleti iscritti, anzi probabilmente ci sarà qualche nuotatore in più in acqua.

Una buona notizia per gli atleti: chi si è allenato bene, ma non ha ancora trovato la muta perfetta, può poi noleggiarla presso lo stand di Akron Italia, che sarà presente nel viaggio di OCEANMAN Cattolica 2026….

Cattolica, a fine maggio 2026, torna capitale mondiale del nuoto in mare con OCEANMAN Cattolica Emilia Romagna. Sabato 23 e domenica 24 maggio 2026, centinaia di nuotatori provenienti da tutto il mondo, da decine e decine di nazioni diverse, si ritroveranno a Cattolica, a nuotare insieme nell’Adriatico.

Atleti di alto livello, giovani talenti, master, nuotatori paralimpici, uomini e donne: nelle gare OCEANMAN, in tutto il mondo, si compete tutti insieme. Il mare è inclusivo per definizione: tanti atleti con problemi motori riescono a nuotare e ad andare forte. Chi non ha più vent’anni ma si allena bene può battere anche chi ha molti anni in meno. Chi va davvero forte si gioca la vittoria; chi nuota anche o soprattutto per divertirsi lo fa in un contesto unico.

Sarà un weekend indimenticabile, a Cattolica, la Regina dell’Adriatico, all’insegna dello sport, del mare e dell’energia straordinaria che solo il circuito di nuoto in acque libere di riferimento al mondo sa sprigionare… e pure dell’accoglienza, che a Cattolica e in tutta la Romagna è sempre eccellente.

Il turismo sportivo è in crescita ovunque nel mondo, ma solo gare davvero internazionali come OCEANMAN Cattolica Emilia Romagna riescono a fare davvero la differenza, allungando la stagione turistica e facendo conoscere una zona unica come la Romagna a chi viene dall’altra parte del mondo. Nel 2024 sono arrivati quasi 100 atleti cinesi per nuotare in mare a Cattolica. Anche quest’anno, nonostante le guerre in corso e qualche problema legato ai voli, nuotatori di tante diverse nazioni non mancheranno.

Atleti di ogni livello, in gare di questo tipo, non sono mai da soli. La boa di sicurezza, ad esempio, è sempre obbligatoria nelle gare del circuito OCEANMAN. OCEANMAN Cattolica Emilia Romagna, in particolare, ha da sempre un dispositivo di sicurezza collaudato, che mette insieme volontari e professionisti del soccorso: moto d’acqua con barelle, gommoni, soccoritori anche sulla terraferma. Anche chi nuota molto bene può avere un momento di difficoltà, soprattutto i piccoli protagonisti di OCEANKIDS, ma non solo loro.