Il Comandante della Legione Carabinieri Basilicata in visita istituzionale a Tramutola

TRAMUTOLA – Visita istituzionale di particolare rilievo, nella giornata di oggi, a Tramutola da parte del Comandante della Legione Carabinieri Basilicata, Luca Mennitti, accolto dalle autorità civili e militari del territorio.

Il Comandante Mennitti ha fatto visita alla caserma dei Carabinieri di Tramutola e successivamente, accompagnato dal Cap. Di Tommaso, comandante della Compagnia CC di Viggiano e dal Mar. Di Nuto, comandante della locale Stazione dei Carabinieri, al municipio cittadino.

Nel corso dell’incontro con il sindaco Luigi Marotta, cui ha preso parte anche il concittadino avv. Michelangelo Damasco – ex allievo della Nunziatella come il Comandante – si è svolto un lungo e proficuo momento di confronto dedicato alle principali sfide, alle opportunità e alle peculiarità del territorio tramutolese.

Un dialogo costruttivo che ha evidenziato l’importanza della collaborazione tra istituzioni civili e forze dell’ordine per la valorizzazione e la tutela della comunità locale.

Il Comandante Mennitti ha inoltre avuto modo di visitare alcuni dei luoghi più rappresentativi del paese, esprimendo particolare apprezzamento per Tramutola, per la sua identità territoriale e per il patrimonio umano e culturale della comunità.

La visita si inserisce nel quadro delle attività di vicinanza istituzionale e di attenzione ai territori portate avanti dalla Legione Carabinieri Basilicata, rafforzando il legame tra Arma, amministrazioni locali e cittadini.