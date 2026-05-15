FIORISCE LA CITTA’

Laboratori d’arte e di musica, show cooking, degustazioni, sport e benessere. A Ruvo di Puglia i commercianti del centro storico fanno rete per realizzare, per la prima volta, un programma di eventi e attività diffuse. Accade in occasione della nona edizione di Rose & Rosati, la manifestazione organizzata dalla locale Pro Loco UNPLI per valorizzare l’eccellenza enologica e florovivaistica del territorio. Un appuntamento fondamentale per la promozione economica, turistica e imprenditoriale di Ruvo di Puglia, dalla cui opportunità nasce il progetto condiviso “Fiorisce la città”.

L’iniziativa si sviluppa nell’ambito di URBANA – Officina di Comunità, un laboratorio cittadino dedicato a chi il centro storico lo abita, ci lavora e lo attraversa, dove amministrazione, realtà sociali, imprese e cittadini sperimentano insieme nuove modalità per rendere il nucleo antico più vivibile, accogliente e dinamico. In questo contesto, dal confronto sul tema dell’impresa – tra mappatura dei locali sfitti, accompagnamento a nuove attività e la Scuola Urbana del Commercio – è emersa la necessità di costruire occasioni concrete di collaborazione tra commercianti e di testarsi su un evento, per rafforzare la comunità e sperimentare nuove forme di organizzazione condivisa. “Fiorisce la città” è, dunque, una pima azione collettiva che accompagna Rose & Rosati, ne amplia lo spazio e getta le basi per strumenti e attività comuni capaci, nel tempo, di partire direttamente dai commercianti e dalla loro capacità di fare rete. Un gesto collettivo che rafforza la comunità e rende il centro storico più vivo, accogliente e attraversabile.

Al progetto hanno risposto e aderito ben 40 esercenti, ciascuno con la propria idea di partecipazione, dando vita ad un programma di appuntamenti che è partito già dal sabato precedente all’evento (9 maggio) e che vedrà il suo fulcro nelle giornate di sabato 16 e domenica 17.

“L’obiettivo di questa iniziativa – spiega l’architetto Ivan Iosca, referente di Urbana per l’asse “Impresa” – è costruire una nuova centralità del commercio di prossimità, recuperando il ruolo storico delle botteghe e delle attività commerciali nella vita sociale ed economica della città, attraverso strumenti contemporanei e nuove forme di partecipazione urbana”.

Di seguito il programma delle due giornate:

Sabato 16 maggio

h 9.00 | 13.00 – 17.00 | 21.00 Salyou Parafarmacia

Bellezza&Rosati

Una giornata dedicata alla cura di sé tra make-up e benessere: consulenza viso personalizzata, consigli di trucco e, a seguire, una degustazione di vini rosati.

Salyou Parafarmacia.

h 17.00 – Free State

Laboratorio d’arte, suoni e sapori

Laboratori artistici per tutte le età, momenti musicali e una proposta food & drink che trasforma la terrazza di Piazza Matteotti in un punto di incontro e condivisione.

Mel-art in collaborazione con Free State – caffè cucina pizza.

h 20.30 – UPEP.I.D.D.E

Illusion – Edible Flower Food: l’arte del gusto oltre l’apparenza

Una cena a tema costruita su un percorso di degustazione che sfida le percezioni visive e gustative, proponendo piatti che evocano sapori della tradizione attraverso ingredienti interamente vegetali e fiori edibili.

UPEP.I.D.D.E. ristorante in collaborazione con Cantina MAZZONE.

h 20.30 – UPEP.I.D.D.E

Live cooking: sapori di strada

Lo spazio antistante il ristorante coinvolge i passanti in un appuntamento con il gusto che vede protagonisti sia il salato che il dolce. Le preparazioni dal vivo trasformano la strada in un punto di sosta in cui le eccellenze gastronomiche locali incontrano i vini del territorio.

UPEP.I.D.D.E. ristorante in collaborazione con La Polpetteria – Apulian Street Food e Pasticceria Giamburrasca.

h 22.00 – Classico Bar

Fiori e Calici: l’arte dell’incontro

Il Classico Bar si trasforma in un giardino urbano tra aperitivi tipici e un cocktail speciale al liquore di rose, dal colore vivace e dal profumo coinvolgente. Durante la serata, buoni sconto per l’acquisto di occhiali aperitivo.

Classico Bar in collaborazione con Ottica Quattrocchi.

Musica dal vivo di Gabriele Zagaria (voce) e Antonio Lanotte (chitarra).

Domenica 17 maggio

h 10.00 – Free State

Laboratorio d’arte, suoni e sapori

Laboratori artistici per tutte le età, momenti musicali e una proposta food & drink che trasforma la terrazza di Piazza Matteotti in un punto di incontro e condivisione.

Mel-art in collaborazione con Free State – caffè cucina pizza.

h 11.00 – 13.00 – Corso Cavour

Corso Cavour in Rosa: sport, musica e sapori

Il Corso si trasforma in un grande palcoscenico all’aperto dove si incontrano diverse anime della città: i bar propongono drink e degustazioni a tema, accompagnati dall’accoglienza delle attività commerciali del corso. Il ritmo della mattinata è scandito dalla musica itinerante delle Birbantband, mentre lo spazio pubblico diventa una vera palestra a cielo aperto grazie ad attività ricreative e ai giochi sportivi aperti a tutti.

Dream, UPEP.I.D.D.E, Karib, Ice, Scamilla, Classic, Crystal25, Desylor, Ottica Quattrocchi, Parafarmacia Salyou, Chiara Cioc.

Sport in strada: Basket Green Club, Tonic Club, ASD Soccer Ruvo, ASD Di Domenico Football Ruvo, Futsal Byre Ruvo.

Street band: Birbantband.

h 13.00 – Free State

Pranzo Degustazione

Un pranzo degustazione che celebra i sapori della terra, tra prodotti locali e tradizioni contadine, accompagnato da musica folcloristica in un’atmosfera conviviale.

Free State – caffè cucina pizza in collaborazione con Biodistretto delle Lame.

h 19.00 – Piazza Matteotti

Fiorisce la città: il valore del verde tra economia, lavoro e territorio

Un talk sul florovivaismo come leva per le città, tra economia locale, verde urbano e attrattività territoriale. Intervengono Francesco Papiccielli, Assessore all’Agricoltura e allo Sviluppo Rurale della Regione Puglia e Giuseppe Caporale, presidente del Comitato di Gestione del Distretto Florovivaistico di Puglia e del Cib. Modera Roberto Covolo.