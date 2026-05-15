Festa del donatore 2026: Avis Marconia presenta il contest “Musica nel sangue”.

In occasione della festa del donatore 2026, l’Avis comunale Marconia “Arcangelo Barbetta” elogia la musica in generale con una novità assoluta: il contest “Musica nel sangue”. Infatti il 13 ed il 14 giugno 2026 si terrà, sempre a Marconia, un evento musicale innovativo che ha come obiettivo principale quello di legare musica e territorio con un’ambiziosa kermesse musicale aperta a tutti (sia band che solisti) senza limiti di età né vincoli di genere. La mission è quella di creare un concorso–vetrina dedicato a solisti e gruppi emergenti, in particolar modo riferita ad autori edinterpreti di musica originale. L’iniziativa intende offrire ai partecipanti un’importante occasione di visibilità e soprattutto la possibilità di ottenere un premio finalizzato alla crescita artistica e professionale. Saranno ammessi esclusivamente brani inediti contesti scritti ed interpretati in qualsiasi lingua. Sarà unacommissione di esperti a procedere alla valutazione delle candidature pervenute selezionando gli artisti/gruppi che accederanno poi alla fase live. Il numero degli artisti ammessi e le modalità di svolgimento delle due serate (numero di esibizioni, eventuali eliminazioni intermedie, accesso alla finale e assegnazione dei premi) saranno definiti in base al numero complessivo degli artisti ammessi. Questi si esibiranno dal vivo durante le due serate del Contest. La valutazione della performance sarà ripartita equamente tra giuria tecnica e giuria popolare. Quest’ultima sarà composta dagli utenti che interagiranno con le pagine social ufficiali di AVIS Marconia, esprimendo la propria preferenza secondo modalità che verranno comunicate in seguito sempre dall’organizzazione. Il primo classificato vincerà la “Registrazione di un brano in studio presso Officine Culturali al Verde”, il “Servizio di ufficio stampa promozionale (campagna promozionale per il singolo musicale)”, la “Realizzazione della copertina del singolo e dei materiali grafici correlati (artwork ufficiale)” e la “Pubblicazione del brano su tutte le piattaforme di streaming”. L’iscrizione è gratuita e per partecipare è necessario compilare l’apposito modulo di iscrizione, allegando una scheda biografica dell’artista o del gruppo, lo stage plan (scheda tecnica) ed un video contenente l’esecuzione del brano originale candidato. Le candidature dovranno essere inoltrate all’indirizzo e-mail [email protected] entro e non oltre il 31 maggio 2026. Il consiglio, come si dice in questi casi, è quello di “appuntarsi” le date di riferimento, ossia il 13 e 14 giugno 2026. In questi due giorni sarà la musica la vera protagonista indiscussa nel momentopiù importante che ha l’Avis Marconia per ringraziare i propri “amati” donatori. Musica è vita, sangue è vita! “Musica nel sangue”: Save the date!

Annadele Silletti – Vice Presidente AVIS Marconia

Info e contatti AVIS Comunale Marconia: cell. 377 3712720 – tel. 0835 1670713