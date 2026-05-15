Assessore Cicala: podolica presidio delle aree interne

«Difendere e valorizzare la podolica significa sostenere un modello di allevamento che custodisce territorio, comunità e tradizioni produttive della Basilicata. Dietro questa razza non c’è soltanto una filiera zootecnica di qualità, ma un presidio umano ed economico che continua a mantenere vive tante aree rurali della nostra regione».

Lo dichiara l’assessore regionale alle Politiche agricole, alimentari e forestali, Carmine Cicala, intervenendo alla 30ª edizione dell’asta dei torelli organizzata dall’Associazione regionale allevatori della Basilicata insieme ad ANABIC presso il Centro selezione torelli di Laurenzana.

Nel corso della giornata sono stati presentati i capi selezionati destinati agli allevamenti iscritti al Libro genealogico, confermando il valore di un lavoro costruito negli anni attorno al Centro selezione di Laurenzana, diventato un punto di riferimento per il miglioramento genetico della razza podolica.

«Questi risultati — sottolinea Cicala — nascono dalla serietà degli allevatori, dalla professionalità dei tecnici e dall’impegno costante dell’ARA Basilicata, che in questi anni ha svolto un lavoro importante di accompagnamento e sostegno al comparto. Un’attività che non riguarda soltanto gli aspetti produttivi, ma che contribuisce concretamente a mantenere attive economie locali, comunità e territori spesso lontani dai grandi centri».

L’assessore ha inoltre annunciato lo stanziamento di risorse regionali dedicate al miglioramento genetico, ribadendo la volontà della Regione Basilicata di continuare a sostenere un comparto strategico per l’economia agricola lucana.

Nel corso dell’iniziativa è stato evidenziato anche il ruolo svolto dalle organizzazioni professionali agricole e dal sistema associativo, presenti all’evento, nel garantire rappresentanza, assistenza e vicinanza agli allevatori in una fase di trasformazione importante per il settore.

«La podolica — conclude Cicala — rappresenta una delle espressioni più autentiche della Basilicata. Rafforzare questa filiera significa investire su qualità, biodiversità, sostenibilità e futuro delle nostre aree interne».