Tra le novità Panini Comics che i lettori troveranno al Salone del Libro di Torino (di scena dal 14 al 18 maggio) c’è The Raven Boys, splendido adattamento a fumetti del primo romanzo di The Raven Cycle, l’acclamata serie di romanzi young adult bestseller del New York Times scritta da Maggie Stiefvater.

Il primo volume della saga, con una copertina inedita realizzata per Panini Comics dall’autrice dei romanzi, sarà disponibile anche in libreria, fumetteria e online da giovedì 14 maggio. In esclusiva per il Salone del Libro di Torino, il volume sarà presente anche con una copertina variant sempre disegnata da Maggie Stiefvater per Panini Comics.

Questa edizione variant, dedicata ad Adam, è la prima di un set di quattro copertine che accompagneranno tutte le versioni regular della serie, ognuna dedicata a uno dei quattro Ragazzi Corvo, e sarà acquistabile unicamente presso lo stand Panini Comics. Eventuali copie rimanenti saranno rese disponibili dopo la manifestazione su panini.it

A Blue Sargent qualsiasi veggente ha sempre predetto lo stesso futuro: ucciderà il suo vero amore con un bacio. Questa maledizione può rovinarle la vita, quindi lei è decisa a non innamorarsi mai. Le cose cambiano quando si imbatte in un gruppo di ragazzi Corvo, studenti della prestigiosa Aglionby, e viene coinvolta in una pericolosa ricerca venata di soprannaturale, sulle tracce di un antico re dormiente in

grado di esaudire i desideri…

Uscito originariamente come romanzo, The Raven Boys si rinnova grazie all’adattamento di Stephanie Williams e alle illustrazioni della disegnatrice Sas Milledge, che donano vita in un nuovo formato alla storia che ha conquistato milioni di lettori in tutto il mondo.

Raven Cycle: The Raven Boys non è solo un’avventura urban fantasy, ma un’opera fondata su amicizie profonde, misteri e romanticismo, che si rivolge sia ai fan di lunga data della saga sia a nuovi lettori pronti a lasciarsi trasportare nel misterioso mondo dei Ragazzi Corvo.

LE AUTRICI

Stephanie Williams

Dopo essersi laureata all’University of Illinois di Chicago ed aver iniziato una carriera in campo scientifico, Stephanie Williams intraprende il suo sogno di realizzare fumetti. È una storica di fumetti e ha scritto per importanti pubblicazioni come SYFYFANGRRLS, Marvel, The A.V. Club, Nerdist, Den of Geek e Rotten Tomatoes. Tra i suoi lavori come autrice Nubia and the Amazons, Nubia: Coronation Special, Nubia: Queen of the Amazons, Wakanda, Moon Girl and Devil Dinosaur: Wreck and Roll, Strange and Unsung All-Stars of the DC Multiverse, The Raven Boys Graphic Novel Adaptation e molti altri.

Sas Milledge

Sas Milledge è un’illustratrice, fumettista e designer di animazioni. Ha lavorato come freelance nel campo del design, del fumetto e dell’illustrazione per Penguin Random House, Simon & Schuster, DC Comics, Boom! Studios, BlinkInk, Passion Pictures, Jim Henson Company, Princess Bento e 12Field Animation, tra gli altri. La sua graphic novel originale di debutto, Mamo, è stato pubblicato da Boom! Studios nel 2022. Sas insegna inoltre Sequential Design e supervisiona le attività di studio presso la RMIT University nel corso di laurea in Animation and Interactivity.

Maggie Stiefvater

Autrice di più di una dozzina di romanzi per tutte l’età, Maggie Stiefvater è una scrittrice statunitense di romanzi di genere urban fantasy. The Raven Cycle è una delle serie più acclamate di sempre, e The Scorpio Races, vincitore del Printz Honor. Il suo primo romanzo per adulti, The Listeners, è stato un bestseller di USA Today. Ha inoltre scritto romanzi, graphic novel e articoli per Disney, DC Comics e Hearst, tra gli altri.