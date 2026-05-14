Prevenzione, Torna in Basilicata Komen Italia

Dopo il grande riscontro delle precedenti edizioni, la Carovana della Prevenzione di Komen Italia torna a percorrere le strade della Basilicata.

Su iniziativa del Comitato Regionale Basilicata, il programma itinerante di promozione della salute femminile offrirà due nuove giornate di esami diagnostici gratuiti, portando azioni concrete a favore delle donne, con un’attenzione particolare a chi vive situazioni di fragilità o non rientra nelle fasce di età coperte dai protocolli di screening regionale.

Ogni anno, oltre 56.000 donne in Italia affrontano una diagnosi di tumore del seno. Sebbene la ricerca scientifica e il miglioramento dei percorsi terapeutici abbiano alzato sensibilmente le percentuali di guarigione, la diagnosi precoce resta lo strumento più efficace per combattere la malattia.

In quest’ottica, le giornate della Carovana integrano le iniziative regionali, offrendo prestazioni fondamentali per la tutela della salute.

Il programma delle tappe:

18 Maggio – Marina di Nova Siri (Piazza Papa Giovanni XXIII): La Carovana sosterà per offrire gratuitamente mammografie (per donne fuori fascia screening regionale) e visite ginecologiche.

19 Maggio – Maratea (Porto): Saranno offerte gratuitamente mammografie (per donne fuori fascia screening regionale), visite ecografiche al seno, visite ginecologiche e consulenze nutrizionali.

“Il ritorno della Carovana della Prevenzione sul territorio lucano è un concreto contributo del nostro Comitato regionale per integrare, alle azioni di screening previste dai protocolli regionali, ulteriori opportunità e rendere sempre più efficaci le azioni di prevenzione a beneficio delle donne lucane.”- dichiara la presidente del Comitato Basilicata di Komen Italia Laura Tosto “Tale iniziativa è il completamento dell’azione costante che l’associazione porta avanti tutto l’anno con i servizi gratuiti di supporto alle donne che affrontano il percorso di cura, con il programma “Prenditi cura di Te”: terapie olistiche, supporto psicoterapico, consulenze di oncoestetica affidati a professionisti selezionati ed erogati nei presidi di Matera, Ferrandina, Villa D’Agri, Potenza. Perché il sostegno alle donne in rosa lucane e alle loro famiglie è un atto concreto di solidarietà che dura tutto l’anno”.

Si ringrazia la Direzione Generale dell’ASP (Azienda Sanitaria Locale di Potenza), che ha concesso il proprio patrocinio condividendo l’appropriatezza dell’attività che si svolgerà nel comune di Maratea.

Un sentito ringraziamento va alla Direzione Generale dell’ASM (Azienda Sanitaria Locale di Matera) che oltre a concedere il proprio patrocinio ha collaborato attivamente alla riuscita dell’iniziativa nel comune di Nova Siri, mettendo a disposizione la professionalità dei propri medici per lo svolgimento delle visite e degli esami.